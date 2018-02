Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un sospechoso murió a consecuencia de los disparos que le hizo un oficial, la tarde del jueves en el sur de Phoenix, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió justo antes de las cinco de la tarde, cerca de la Avenida 99 y Broadway Road cuando un oficial estaba respondiendo a una llamada de intrusión en una casa recientemente desocupada.

El sargento Jonathan Howard, de la policía de Phoenix, dijo que un vecino había visto al sospechoso, identificado como Jacob Uptain, de 27 años, caminando por el vecindario y acercándose a varias casas antes de entrar al patio trasero de la casa desocupada.

Howard dijo que el vecino miró por encima de la valla y vio que el sospechoso había entrado en la casa. El vecino confirmó con el agente de bienes raíces que nadie debería estar adentro.

Según Howard, cuando llegó el oficial, Uptain estaba en la entrada de la casa vacía. El oficial comenzó una conversación con él y pudo ver que Uptain tenía una pistola y un cuchillo en su cintura.

Howard dijo que el oficial le preguntó sobre las armas y Uptain levantó su camisa revelando una segunda pistola. El oficial se retiró detrás de su vehículo policial y le dio órdenes a Uptain para que mantuviera las manos en alto.

La policía dice que Uptain alcanzó su cintura y corrió hacia la calle. Cuando Uptain caminó hacia el oficial, el oficial disparó varias veces, golpeando a Uptain, según Howard.

Oficiales adicionales llegaron a la escena y usaron una bolsa de plástico para golpear al sospechoso para asegurarse de que ya no era una amenaza, dijo Howard. Cuando el sospechoso no respondió, los agentes se acercaron y determinaron que el sospechoso había fallecido.

Howard dijo que los oficiales y las unidades K9 limpiaron la residencia vacante y encontraron armas adicionales dentro de la casa vacía que no fueron dejadas por el dueño anterior.