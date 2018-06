Por Hugo Laveen

Fountain Hills, AZ. La investigación realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en una casa de Fountain Hills está conectada a una matanza en la que un hombre identificado como Dwight Jones asesinó a cuatro personas, dijo la policía de Scottsdale.

Los investigadores registraron un hogar en el área de Kit Fox Place en Fountain Hills, donde las fuentes dicen que se encontraron los cuerpos de un matrimonio. Más tarde fueron identificados como Mary Simmons, de 70 años, y Bryon Thomas, de 72 años.

Eso eleva el número total de víctimas a seis.

“Vinieron aquí de 20 a 12 minutos, estaba listo para retirarme para dormir y mi esposa dijo: ‘Algo está pasando'”, dijo el vecino Thomas Kositis, quien dijo que los agentes tocaron a su puerta.

“Pidieron el número de teléfono de nuestra vecina de al lado, que ella les dio, y luego, por supuesto, yo estaba arriba, y ella estaba molesta y no podía dormir”, dijo Kositis.

Los diputados dijeron que no recibían una respuesta en la casa de los esposos justo antes de las 12:30 a.m. del lunes, por lo que utilizaron una escalera para mirar por la ventana. Fue entonces cuando descubrieron a la pareja muerta a tiros.

La policía dijo que estaban vigilando a Jones y que se lo vio conduciendo en el área, y más tarde se le vio arrojando una pistola calibre .22 robada de la casa de Fountain Hills, donde viven Simmons y Thomas.

Los oficiales no han dicho cuál es la conexión entre Jones y la pareja en la casa de Fountain Hills.

Kositis, quien dijo haber conocido a la pareja que vive en el hogar durante 15 años, fue muy emotivo. “Eran buenas personas”, dijo.

La policía dijo que Jones se disparó y se suicidó en su habitación en un Extended Stay America en Scottsdale cuando los agentes lo interceptaron el lunes por la mañana.