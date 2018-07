Por Hugo Laveen

Cave Creek, AZ. La policía de Phoenix identificó al oficial herido que estuvo involucrado en un accidente en Cave Creek el jueves por la tarde.

El oficial de policía de Phoenix, Sean George, de 53 años, se encuentra en condición crítica pero estable después de un accidente de dos vehículos en Cave Creek Road, justo al sur de Carefree Highway y cerca del precinto Black Mountain del Departamento de Policía de Phoenix.

La policía dijo que tanto el oficial George como el otro conductor fueron llevados al hospital. El otro conductor y su pasajero tienen lesiones menores.

No está claro qué provocó el accidente.

El portavoz de la policía sargento Carbajal dice que el Oficial George es un veterano de 26 años del Departamento de Policía de Phoenix.

Carbajal dice que George estaba de servicio y conduciendo una unidad sin marcar cuando ocurrió la colisión. Él no respondía a una llamada.

Los detectives no creen que alguien haya sido impedido, se está llevando a cabo una investigación.

El Departamento de Policía de Phoenix y la familia del oficial George desean expresar su sincero agradecimiento a la comunidad y a todos aquellos que han demostrado su apoyo durante este momento difícil.

La Phoenix Police Foundation está recolectando donaciones en nombre de Officer George’s Family.