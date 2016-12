Por Hugo Laveen

Dos personas fueron baleadas y una de ellas murió en un intento de robo en el hogar en el suroeste de Phoenix y ahora la policía dice que las drogas podrían haber sido el factor motivador.

Ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del martes en la zona de la Avenida 63 y Broadway Road.

La policía cree que tres sospechosos trataron de irrumpir en la casa, pero el residente de 19 años de edad no lo permitió. Esa persona sacó un arma y disparó varias veces.

Un testigo dijo que escuchó nueve a 12 disparos y vio a la víctima de los disparos tirada en la puerta principal.

“Ellos llamaron a la puerta y le preguntaron si alguien más vivía allí, lo que no era, y cuando les dijo que no vivía esa persona allí, trataron de cerrar la puerta, automáticamente se metieron en el camino y ahí fue cuando la balacera comenzó”, dijo Jamal Gray, quien habló con la familia del sospechoso de haber hecho los disparos.

Los detectives dijeron que el residente disparó y mató a uno de los sospechosos. Ese sospechoso ha sido identificado como Davonte Williams, de 19 años.

Un segundo sospechoso resultó herido y se espera que esté en el hospital por un par de días. Sólo fue identificado como un hombre de 18 años de edad. Un tercero escapó ileso. La policía está buscando a esa persona.

Los investigadores creen que los sospechosos estaban en un Honda azul, pero ninguna otra información sobre el vehículo estaba inmediatamente disponible.

La policía sigue hablando con el residente sobre el tiroteo. No está claro si esa persona está enfrentando cargos.

En este punto, la policía no cree que el residente y los sospechosos se conocían.

Cualquier persona que conozca la identidad del sospechoso pendiente o tenga información sobre el incidente debe llamar al Departamento de Policía de Phoenix o Testigo Silencioso al 480-WITNESS.