Por Hugo Laveen

Laveen, AZ. Un adolescente está muerto, otro está en el hospital y la policía dice que el joven que les disparó enfrenta cargos de asesinato luego de que un aparente acuerdo de drogas dio un giro violento durante el fin de semana.

Agentes de la policía de Phoenix respondieron el área de la 67 Avenida y Baseline Road en Laveen, alrededor de la 1: 35 de la tarde del domingo y descubrieron que dos adolescentes habían recibido disparos en lo que según los testigos es una transacción ilegal de drogas.

Uno de los adolescentes murió a causa de sus heridas en la escena. La policía lo identificó el lunes como Jovanny Pelayo, de 14 años. Los investigadores dijeron que estaba armado.

El otro niño, un niño de 15 años cuyo nombre no se ha divulgado, fue llevado a un hospital local en estado crítico.

El sargento Jonathan Howard dijo que los agentes localizaron el vehículo de los sospechosos que huía del área y detuvieron a cuatro personas que se cree están involucradas.

Uno de ellos es Robert Wells, de 18 años. La policía no identifica a los otros tres en este punto; dos de ellos tienen 15 años y el tercero tiene 16.

“La evidencia descubierta hasta la fecha indica que los hombres en el vehículo, que habían sido robado recientemente, estaban en el área para vender drogas a Pelayo y su cómplice”, explicó Howard en una actualización por correo electrónico el lunes por la tarde. “Durante la transacción de drogas ilegales, Pelayo, armado con una pistola robada, comenzó a robarle a Wells dinero, propiedades y drogas. Wells disparó a Pelayo y su cómplice antes de huir de la zona”.

Howard dijo que Wells fue fichado por sospecha de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y robo. No está claro qué cargos, en su caso, podrían enfrentar los adolescentes detenidos con Wells.