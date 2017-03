Por Hugo Laveen

La policía de Phoenix ha identificado al hombre asesinado el viernes por la mañana en un tiroteo en un motel.

Las autoridades dicen que Anthony T. Freeman, de 47 años, murió después de ser baleado en el Airport Inn, cerca del aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor, y creen que la persona que jaló el gatillo está suelta.

Los oficiales estaban examinando un informe no relacionado con el daño criminal en la zona cuando escucharon disparos a las 3:45 de la mañana del viernes.

Cuando llegaron al motel, un testigo los dirigió a una habitación donde descubrieron a Freeman que había recibido un disparo en la cabeza. Estaba en condiciones extremadamente críticas cuando fue llevado al hospital. Murió poco tiempo después.

Un segundo hombre también resultó herido. Según informes, se quedaba con Freeman en la habitación pero estaba afuera en el momento del tiroteo. Su herida, una rotura en el brazo, no es una amenaza para la vida. Según informes, se quedó en el lugar y está cooperando con los detectives.

“Había otros testigos en la sala y en este momento sus declaraciones son inconsistentes debido a su posible participación en actividades ilegales”, dijo la sargento Mercedes Fortune, del Departamento de Policía de Phoenix.

La policía no ha divulgado información del sospechoso en este momento, aparte de que esa persona o personas deben ser consideradas armadas y peligrosas.

El Airport Inn está situado en Van Buren al este de la 24 Calle.

Los oficiales habían cerrado la calle 25 entre las calles Van Buren y Monroe mientras conducían la parte en escena de su investigación y buscaban al sospechoso o sospechosos.