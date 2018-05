Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El Departamento de Policía de Phoenix identificó finalmente el viernes al operador de la plataforma de perforación que murió en un accidente, cuando la plataforma cayó en el pozo que colapsó debajo de ella.

Su nombre es Melvin Self y tenía 52 años.

Después de varios días de trabajo minucioso, finalmente pudieron localizar y recuperar el cuerpo de Self el jueves por la tarde.

El accidente ocurrió mientras los equipos de construcción trabajaban en el sistema de guías Sky Train en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor. Estaban cavando los agujeros para las columnas de concreto que soportarán la vía que conecta la Terminal 3 con el área de alquiler de autos.

Las cuadrillas tuvieron que mover con seguridad la plataforma con dos grúas grandes el martes antes de comenzar a eliminar los escombros del agujero en el sitio del accidente.

Los equipos de búsqueda tuvieron que lidiar con un área inestable mientras buscaban al trabajador y trajeron un camión con una aspiradora para absorber toda la tierra y poder llegar hasta el fondo.

Tuvieron que eliminar más de 50 toneladas de tierra de un agujero que tenía más de 30 pies de profundidad.

El jueves al mediodía, las cuadrillas dijeron que conocían la “ubicación general” del operador de maquinaria faltante.

Alrededor de las 6 pm, los bomberos confirmaron que habían encontrado a Self y pudieron recuperar su cuerpo.