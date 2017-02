Por Hugo Laveen

El miércoles, la policía identificó al sospechoso acusado de apuñalar a un oficial e hiriendo a otro a pesar de que sus manos estaban esposadas a la espalda.

Se trata de Antonio Francois Spina II, de 34 años, quien no sólo se enfrenta a una variedad de cargos sino que también es buscado por “una orden de delito grave pendiente de Virginia por delincuencia sexual”, dijo el sargento Alan R. Pfohl, del Departamento de Policía de Phoenix, a través de un correo electrónico el miércoles por la mañana.

Al principio de la investigación, la policía dijo que el sospechoso tenía 60 años. Pfohl explicó que los detectives aún no habían identificado a Spina cuando se dio a conocer esa información.

“Su edad estaba determinada a tener 60 años basado en la información que proporcionó inicialmente a los oficiales”, dijo. “Se cree que estaba tratando de cambiar su apariencia para evitar la detección de sus mandatos pendientes”.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Spina, que era conocido por algunos como Nino, es un delincuente sexual registrado por posesión de pornografía infantil.

No sólo Spina apuñaló a un oficial, un veterano de 11 años de la fuerza, sino también a otro. Ambos fueron tratados y dados de alta.

Esto sucedió el martes por la mañana en un Circle K en el área de la Avenida 17 y Van Buren.

“Nuestros oficiales estaban en el circle K por una llamada no relacionada cuando un ciudadano se acercó a ellos y les dijo de un sujeto que estaba actuando sospechosamente en la zona toda la mañana”, dijo Pfohl poco después del arresto de Spina.

La policía determinó que la camioneta en la que Spina estaba dentro, había sido reportado como robado. Los oficiales, cuyos nombres no han sido puestos en libertad, tomaron a Spina bajo custodia y lo sentaron en la parte trasera de un vehículo de patrulla, dejando la puerta abierta.

“Durante su conversación, el sospechoso se lanzó hacia los oficiales”, dijo Pfohl. “Siguió una lucha y durante esa lucha, el sospechoso se armó con un cuchillo y apuñaló a uno de los oficiales en la parte posterior de la pierna”.

El segundo oficial sufrió algunas abrasiones en su frente en el curso de la lucha que terminó con Spina nuevamente sometido en el coche patrulla.

Los investigadores están tratando de determinar cómo Spina, cuyas manos estaban esposadas a la espalda, logró tirar del cuchillo e ir tras los oficiales.