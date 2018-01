Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Como Mitchell Timothy Taebel de 31 años fue identificado el conductor que fue detenido después de una persecución por las autopistas del valle que terminó con un choque en Tempe, el miércoles.

El sospechoso a bordo de una SUV roja comenzó a acelerar a lo largo de las autopistas justo antes de las 10 de la mañana.

“Todo comenzó en el oeste del Valle en la Ruta Estatal 85”, dijo el soldado DPS Kameron Lee. “Uno de nuestros sargentos intentó detener el tráfico en un Jeep SUV rojo, en dirección norte por SR 85 en MP 138, que está al norte de la prisión y al sur de MC 85.” El SUV no cedió ante los oficiales y despegó, y las autoridades comenzaron una persecución.

Los policías intentaron tirar palos de parada en ST 85, pero el SUV se las arregló para esquivarlos y continuó. Helicópteros y policías del DPS siguieron al sospechoso mientras continuaba manejando a altas velocidades a lo largo de la Interestatal 10, y eventualmente hacía la transición al 202.

Aproximadamente a las 10:50 a.m., el automóvil sospechoso salió de la 202 en Scottsdale Road, y se dirigió al sur por Rural Road hacia el campus de ASU. “Cuando el vehículo se acercaba a uno de los semáforos, se detenía en el tráfico. En ese momento, dos de nuestros vehículos sin identificación intentaron meterse en el SUV para detenerlo y detener al sospechoso. Pero el sospechoso giró hacia la derecha. y embestimos a uno de nuestros patrulleros y luego continuamos hacia el sur a una gran velocidad “, dijo Lee.

Taebel luego tomó aún más velocidad, corriendo hacia el sur en Rural y entrando y saliendo del tráfico peligrosamente e incluso empujando otro vehículo. “Cuando se acercaba a Spence Avenue, chocó contra un SUV blanco”, dijo Lee.

La persecución llegó a un violento final cuando el sospechoso se estrelló contra otro automóvil en Rural, justo al sur de Apache, girando en una nube de metal volando y haciendo humo. “Continuó en la intersección donde golpeó un SUV negro, casi de frente, causando una colisión importante”, dijo Lee.

Testigos en el área describieron haber escuchado el accidente. “Tenías que escucharlo, ¡era ruidoso!” dijo Darren Dowens, que trabaja en el área. “Sonó como un gran generador explotando o algo así. Fue un estallido sónico”.

Pero aún no había terminado. El sospechoso luego bajó del auto y salió corriendo, con los policías del DPS persiguiéndolo a pie. Algunos testigos en el área incluso interactuaron brevemente con el sospechoso cuando los soldados comenzaron a rodearlo.

Cuando lo alcanzaron, el sospechoso no cayó sin luchar, luchando con los soldados hasta que lograron someterlo y arrestarlo. Taebel sufrió heridas menores y fue tratado y puesto bajo custodia.

El conductor del todoterreno negro al que golpeó Taebel, una mujer de 47 años, también resultó herido. Fue llevada al hospital, pero sus heridas no ponen en peligro la vida.

DPS dice que Taebel tiene una extensa historia criminal que incluye delitos violentos y delitos menores en varios estados. Él tiene una licencia de conducir de California y ha estado en prisión en Nueva York. DPS también dijo que tiene puntos de vista “antigubernamentales”.