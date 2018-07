Por Hugo Laveen

Avondale, AZ. Un joven policía del Departamento de Seguridad de Arizona fue asesinado a tiros, un segundo soldado recibió un disparo y resultó herido, y un tercero resultó herido en un incidente en Avondale a última hora de la noche del miércoles.

El DPS identificó al oficial que murió como Tyler Edenhofer, de 24 años. El Trooper Dalin Dorris, quien fue el primero en la escena e inmediatamente pidió respaldo, recibió un disparo en el hombro. El oficial Sean Rodecap también resultó herido durante la lucha con el sospechoso.

Milstead identificó a ese sospechoso como Isaac King de 20 años, diciendo que no tenía antecedentes penales.

El arma que mató a Edenhofer e hirió a Dorris pertenecía a Rodecap; King logró agarrarlo durante una lucha.

King está bajo custodia y está siendo tratado en un hospital local, dijo DPS. Milstead dijo que aunque King no tiene antecedentes penales, según los informes, tiene un historial de problemas de salud mental y estaba tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión (los investigadores no saben qué medicamento específico) en el momento del incidente.

No está claro por qué King estuvo fuera en la I-10 el miércoles por la noche, ni los investigadores dijeron lo que estaba lanzando a los autos.

Milstead dijo que los investigadores han hablado con los padres de King.

“[Su madre] pensó que estaba en el patio trasero durante este evento”, dijo Milstead.

La investigación está en curso, incluida la revisión de unas 70 pruebas recopiladas de la escena.