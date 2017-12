Por Hugo Laveen

Maricopa, AZ.— La policía ha identificado a las tres personas que murieron en un accidente en la Ruta Estatal 347 cerca de Maricopa que involucró un camión pequeño el miércoles por la tarde.

Las víctimas son Juanna Molina, de 24 años, Ray Molina, de 33, y Dominic Dixon, de 18, dijo el departamento de policía de Gila River. Los tres estaban en una camioneta, junto con otro hombre, cuando fue golpeado por el semi remolque. El hombre fue llevado al hospital con heridas graves, pero no se consideran potencialmente mortales.

Según la policía, la camioneta se dirigía hacia el sur por la SR 347 cerca de Casa Blanca Road cuando el conductor perdió el control y se metió en la mediana justo después de las 3 pm, mientras estaba en la mediana, el camión rodó una vez, giró en el sentido contrario a las agujas del reloj y dijo la policía. Fue entonces cuando un conductor de un camión que se dirigía al norte chocó contra la camioneta.

El conductor del semirremolque no resultó herido y no se emitieron citaciones.

SR 347 estuvo cerrado por horas pero reabrió el miércoles por la noche.