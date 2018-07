Nacional

Indianápolis, IN. Una iglesia de Indianápolis hizo una declaración audaz en un césped cerca de Monument Circle el martes por la mañana, colocando estatuas de María, José y el Niño Jesús dentro de una cerca para condenar las actuales políticas de inmigración.

Christ Church Cathedral, también conocida como “La Iglesia en el Círculo”, encerró a la Sagrada Familia como parte de su campaña Every Family is Holy.

El decano de la iglesia, Steve Carlson, dijo que la campaña tiene por objeto concientizar y condenar la política de inmigración de cero tolerancia de Estados Unidos.

“Eran una familia sin hogar que no tenía dónde quedarse”, dijo Carlson. “Creo que nuestra fe nos dice dónde tenemos que estar. El hecho de que sea controvertido no se debe a que quiera ser controvertido. Lo que es controvertido es que nos estamos alejando de los valores que deberían guiarnos. El ícono religioso es mover nuestros corazones. Si al principio la gente está molesta, podría ser que Dios está tratando de mover sus corazones. Espero que sus corazones se ablanden”.

La nueva política de la administración Trump no es separar familias, sino detenerlas en instalaciones de inmigración, según un anuncio del Departamento de Justicia.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo la iglesia mantendría las vallas, Carlson dijo: “¿Cuánto tiempo van a seguir deteniendo a las familias? ¿Indefinidamente?”