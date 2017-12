Salud

Las luces y lámparas de colores pueden hacer que la época de fiestas brille, pero la seguridad de los niños debería ser una prioridad cuando adorne las paredes o un árbol, según un grupo importante de pediatras.

Los árboles de Navidad adornan muchas casas durante las fiestas, pero pueden causar incendios y otros peligros de seguridad si no se toman ciertas precauciones, advierte la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics).

La organización recomienda los siguientes consejos cuando decore o ponga un árbol:

• Los árboles vivos deberían ser frescos. Cuando compre un árbol, agite o golpee el árbol en el suelo. Si caen muchas agujas, significa que el árbol ya se está secando. Antes de poner el árbol en una maceta, corte unos centímetros de la parte inferior del tronco. Asegúrese de que la maceta siempre esté llena de agua.

• Los árboles artificiales deberían tener la etiqueta de resistentes al fuego. Las decoraciones de los árboles deberían ser no inflamables o resistentes al fuego.

• Los árboles no deberían ubicarse cerca de una chimenea, radiador o estufa portátil. Nunca coloque un árbol en un lugar que bloquee una puerta.

• Antes de poner las luces en un árbol, asegúrese de que cada bombilla funciona correctamente y de que no hay ningún enchufe roto ni alguna conexión suelta. Las luces externas deberían estar certificadas para su uso en exteriores. Cuando cuelgue las luces en el exterior, use ganchos o grapas aislantes, no clavos ni tachuelas. Todas las decoraciones eléctricas colocadas en el exterior deberían estar enchufadas a interruptores de circuito por falla a tierra. Esto prevendrá las descargas eléctricas.

• Escoja oropel de plástico o de otro material sin plomo y carámbanos artificiales. Los enchufes y el recubrimiento del cable de las bombillas también podrían contener plomo. Asegúrese de que estos productos están fuera del alcance de los niños. Cualquier persona que maneje estos productos debe lavarse las manos después.

• Tenga cuidado con las velas. Nunca coloque una llama cerca de un árbol ni deje de prestar atención a las velas que estén ardiendo.

• Evite las decoraciones puntiagudas o que puedan romperse si hay niños en casa. También es una buena idea mantener las decoraciones que tengan partes pequeñas o que se puedan quitar a una altura que no puedan alcanzar los niños pequeños, para evitar que se las traguen o se atraganten con ellas. Los adornos que parezcan comida o dulces también podrían ser una amenaza para los niños pequeños que se sientan tentados a comerlos.

• Retire los papeles de regalo y los lazos. Una vez se abran los regalos, asegúrese de quitar todos los restos, incluyendo los lazos y las etiquetas. Pueden ser una amenaza para los niños pequeños por si arden o si hacen que se atraganten.

• Mantenga las plantas de la época de fiestas que sean peligrosas lejos de los niños. Las bayas de muérdago, las cerezas de Jerusalén y las bayas de acebo parecen festivas, pero si se ingieren son venenosas y se las debería colocar fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas.

FUENTE: American Academy of Pediatrics