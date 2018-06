Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Es la persona más joven de los Estados Unidos que vive con un corazón artificial, y le fue implantado en el Phoenix Children’s Hospital.

Según PCH, el dispositivo de vanguardia le está dando a Gabriel González, de 10 años, una segunda oportunidad en la vida mientras espera un trasplante de corazón muy necesario.

“Es como tomar la última oportunidad en las Finales de la NBA y ganar”, dijo el cirujano cardiotorácico de Gabriel, Doctor Dan Velez.

En abril, Vélez le quitó el corazón a Gabriel y realizó un trasplante de emergencia para salvarle la vida, convirtiéndolo en la persona más joven de los Estados Unidos que vive con un corazón artificial total.

“Es extremadamente emocionante porque pasas de una situación sin posibilidad de nada a otro, ahora puedes reducir la velocidad y esperar a que entre el corazón perfecto”, explicó Vélez.

La abuela de Gabriel estaba con él en su casa de Yuma cuando su corazón se rindió el 4 de abril.

Ella dice que Gabriel había estado usando el baño y cada vez que ella le preguntaba si estaba bien, él decía que sí. Pero la última vez que ella preguntó, no hubo respuesta.

Cuando abrió la puerta, yacía en el suelo, entre la pared y el inodoro, y no respiraba. Fue impactante porque Gabriel nunca había mostrado ningún signo de problemas cardíacos.

“Empecé a gritar. Tenía pánico”, recordó Rosa López. “Estaba histérica. Inmediatamente comencé a dar la RCP. Llamé al 911. Cada vez que traté de soplar en su boca, su color está volviendo, así que grito:” ¡Gabriel! ¡Gabriel, quédate conmigo! Papa, quédate conmigo”.

La mamá y el papá de Gabriel estaban trabajando. Corrieron a la casa de la abuela. Mamá llegó justo a tiempo para viajar con él en la ambulancia. “¿Se está moviendo? ¿Hace algún ruido?” preguntaba yo.

“No, estuvieron trabajando con él todo el tiempo”, dijo. Gabriel fue trasladado a un hospital en Yuma, su ciudad natal, y luego transportado por avión a Phoenix Children’s en cuestión de horas debido a la complejidad de su caso.

“A medida que su ritmo cardiaco se volvió más peligroso, tuvimos que ponernos el tubo de respiración para hacer todo lo posible para mantenerlo en un lugar seguro”, dijo la doctora Michelle Ploutz, cardióloga de Gabriel.

Los doctores intentaron todo lo que pudieron, pero nada funcionó. Fue entonces cuando supieron que Gabriel no sobreviviría a menos que hicieran algo que nunca habían hecho antes. Fue entonces cuando se tomó la decisión de eliminar el corazón de Gabriel y reemplazarlo por uno artificial total.

El Corazón Artificial Total temporal de 50cc dentro de Gabriel, fabricado por SynCardia basado en Tucson, está destinado a pacientes más jóvenes y pequeños. Pero solo se usa en ensayos clínicos y no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Gabriel fue capaz de obtener el corazón basado en una exención de uso de emergencia.

Una vez que se completó la cirugía, Velez tomó una foto de Gabriel esencialmente plano en el monitor en el quirófano, mientras su corazón artificial bombeaba como estaba planeado. “Se ve plano, pero tiene una bomba muy fuerte y saludable”, dijo Vélez.

Mientras Gabriel y su familia esperan pacientemente un nuevo corazón de donante, el papá de Gabriel lucha con la idea de que un niño debe perder su vida para que Gabriel pueda vivir la suya. “En este momento, él está bien, él está con nosotros”, dijo Jesús García. “Entonces, si tiene que esperar un poco más, un par de semanas, meses, sabemos que ese es un día extra que una familia puede pasar con su ser querido”.

Por ahora, Gabriel puede salir del hospital periódicamente con la máquina que impulsa su corazón artificial. Lo pone en una mochila y puede usarlo donde quiera que vaya.

A pesar de que le está dando un poco de libertad, hay una cosa que no le gusta. “Es pesado”, dice.

A pesar de todo, Gabriel sigue siendo positivo, desafiando las probabilidades y esperando que un día pronto, su nuevo corazón llegue. El costo del corazón artificial total de Gabriel es de $ 129,000.

Sin embargo, está cubierto por Medicare, los programas de Medicaid y la mayoría de los grandes pagadores privados. Hasta la fecha, solo 27 corazones artificiales como el que Gabriel tiene han sido implantados en todo el país.

