Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Una mujer guardia de seguridad en un complejo de apartamentos cerca de la Universidad de Arizona fue atacada durante el fin de semana.

Ese mismo día, otro guardia de seguridad en otra parte de la ciudad vio al sospechoso y llamó a la policía.

Carl Parris, de 26 años, está en la cárcel del condado de Pima con una fianza de $ 50,000. Está acusado de secuestro y seis cargos de agresión sexual.

El complejo de apartamentos está ubicado en Mabel and Park. Los residentes informaron que se les notificó sobre el ataque el sábado y se les dijo que sucedió durante las primeras horas de la mañana cerca de la oficina de arrendamiento.

Uno de los residentes, que pidió permanecer en el anonimato, dijo: “Definitivamente sorprendente, ha habido cosas raras que han sucedido como robo de autos, y un par de departamentos han sido forzados. La gerencia siempre nos dice ‘ Tenemos iluminación, y eso evita cosas y realmente no porque necesitamos cámaras y esas cosas “.

Intentamos hablar con la gerencia, pero nos dijeron que saliéramos de la propiedad.

Los estudiantes con quienes hablamos pidieron no ser identificados porque dijeron que no querían ningún problema con la administración. Sin embargo, creen que hay una falta de seguridad.

La policía de Tucson dijo que fueron llamados al complejo a las 5:30 de la mañana del sábado. La imagen del sospechoso estaba en todas las noticias y redes sociales.

Aproximadamente a las 10:30 de esa noche, un oficial de seguridad de Park Place reconoció a Parris, de 26 años, y se puso en contacto con el agente de policía de Tucson que trabaja en el centro comercial.

Carl Parris ya tiene historial y pasó un tiempo en prisión por robo.