Por Hugo Laveen

Varias máquinas para quitar la nieve del camino en la región elevada de Arizona sufrieron accidentes durante las recientes tormentas de nieve que azotaron el norte del estado, informó el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

El 19 de enero, todos escaparon de una lesión después de que un SUV golpeó un quitanieves que limpia la ruta estatal 89A entre Prescott Valley y Jerome.

Unos días más tarde, el 21 de enero, dos trabajadores de ADOT resultaron heridos después de que un semirreductor-remolque trasero terminó y dañó severamente su vehículo en la Interestatal 30 cerca de Seligman.

El accidente frustró los esfuerzos para limpiar la nieve y el hielo a lo largo de la ruta. “Durante las tormentas, los conductores necesitan reducir la velocidad y dar a los arados mucho espacio”, dijo Alvin Stump, ingeniero de distrito en el Distrito Noroeste de ADOT, donde ocurrieron ambos incidentes. “Los arados requieren un gran área de trabajo para quitar la nieve”.

Gabriel Alvarado, de la operación de Seligman de ADOT, ha arado la I-40 durante 13 años. Dijo que le gusta ver una línea de vehículos tomando una decisión sensata para seguir su quitanieves. “Es el mejor escenario posible tener un arado justo delante de usted”, dijo.

Pero varias veces durante un turno de 12 horas, un vehículo de pasajeros o semi decidirá pasar el quitanieves de Alvarado en un carril sin arar, aumentando el potencial de una colisión. “A veces se pone muy, muy cerca”, dijo Alvarado.

Alvarado dijo que no es infrecuente que él venga más adelante encendido aquellos que lo han pasado pegado en la nieve después de resbalar de la carretera.

ADOT publicó estos consejos la próxima vez que una tormenta de nieve llegue al norte de Arizona: Manténgase al menos cuatro longitudes de coche detrás de un quitanieves.

Nunca pase un arado de trabajo hasta que el operador se tire para dejar pasar el tráfico.

Nunca asuma que un operador de quitanieves sabe que usted está cerca. Si usted no puede ver el conductor del arado, hay una buena ocasión el conductor no puede verle.

La nieve arada puede crear una nube que reduce la visibilidad y los esparcidores en los camiones arrojan agentes de descongelación o arena que pueden dañar los vehículos, así que mantente alejado.

Deje espacio al detenerse detrás de un quitanieves. Es posible que el controlador deba repasar el mismo terreno.

Si se aproxima a un quitanieves que se acerca, reduzca la velocidad y añada más espacio al arado. Sólo porque un arado ha pasado por la zona, los conductores no deben asumir la carretera está completamente libre de nieve y hielo.

Para obtener más consejos sobre la seguridad en quitanieves y otros elementos esenciales para conducir en invierno, visite azdot.gov/KnowSnow .