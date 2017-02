Por Hugo Laveen

El Senado de Arizona dio la aprobación inicial el lunes a tres nuevos proyectos de ley que amplían los derechos de los dueños de armas, incluyendo una propuesta renovada que permite a los titulares de permisos ocultos llevar armas a algunos edificios públicos.

La medida procede del senador John Kavanagh, de R-Fountain Hills, después de que un proyecto de ley que intentó impulsar el año pasado no pudo pasar. Versiones anteriores de la propuesta fueron vetadas tres veces por la ex gobernadora Jan Brewer.

La SB1243 exigiría a los operadores de establecimientos públicos que permitan a los titulares de permisos para portar armas de fuego a menos que sus edificios tengan guardias de seguridad y detectores de metales en sus entradas.

Los edificios federales, las escuelas y las universidades, los tribunales y el Centro Médico Maricopa estarían exentos.

“En este momento, la pequeña calcomanía de 1,98 dólares que dice que” no hay armas de fuego permitidas “en la entrada de estas instalaciones no mantiene a los malos”, dijo Kavanagh. “No tengo ningún problema en tener personas que han tenido cheques de liquidación, que son personas respetuosas de la ley, para poder poseer armas en estos lugares”.

El senador Steve Farley, D-Tucson, dijo que hay muchos edificios públicos sin proyecciones donde las armas deben ser prohibidas. Dijo que permitir a las personas armadas en lugares como bibliotecas y bares podría crear un peligro potencial y hará que las situaciones de emergencia en estos lugares públicos sean más difíciles para la policía.

“Pone una pistola literalmente a la cabeza de cualquier entidad gubernamental que quiera decidirse a prohibir las armas en su territorio”, dijo Farley. “O vas a permitir armas en cualquier parte, o vas a pagar un montón de dinero para tener las instalaciones seguras para que puedas prohibir las armas”.

Un análisis de la propuesta del año pasado muestra que si se prohíben armas de fuego de las 161 instalaciones elegibles del Condado de Maricopa que no tienen medidas de seguridad establecidas en la propuesta, costaría 22,2 millones de dólares en el primer año y 11,6 millones de dólares cada año.

La propuesta de Kavanagh ahora espera una votación formal en el Senado.

El Senado también aprobó otros dos proyectos de ley ampliando los derechos de armas por votación por voz. El Proyecto de SB 1159 impediría que cualquier persona o entidad sea responsable de los daños causados por el uso de armas por parte de otra persona en áreas que no son zonas libres de armas de fuego. Otro proyecto de ley, el proyecto de ley SB 1344, haría que los contratistas independientes quedaran exentos de los reglamentos relativos a la posesión de armas de fuego.