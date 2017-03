Impulsan propuesta para hacer más seguros los cambios de nombre legal

El Senador Kavanagh considera que es demasiado fácil para un delincuente sexual sacudir un pasado criminal con un simple cambio de nombre.

Por Hugo Laveen

Un legislador de Arizona está preocupado de que algunos criminales y delincuentes sexuales puedan estar cambiando sus nombres legales para ocultarse de sus pasados ilegales. Los críticos argumentan que el proyecto de ley pondría una carga indebida sobre las personas que quieren cambiar sus nombres por razones legítimas.

El representante estatal John Kavanagh (R-Fountain Hills) dijo que el sistema actual se basa en los delincuentes para auto-denunciar sus crímenes pasados con honestidad cuando se solicita a un juez un cambio de nombre. Su proyecto de ley, SB 1199 , requeriría que las personas que buscan un cambio de nombre presenten huellas dactilares y se sometan a una verificación de antecedentes, con algunas excepciones.

Kavanagh dijo que no tenía conocimiento de ningún caso específico de delincuentes que usaban cambios de nombre para ocultar sus identidades, pero argumentó que podría haber consecuencias importantes.

“Puede configurar una cuenta bancaria. Puede abrir un negocio. Usted puede obtener otras licencias que no requieren huellas dactilares. Es una nueva vida y una nueva oportunidad de victimizar a la gente “, dijo el miércoles a un comité de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado estatal el 23 de febrero, ha sido enmendado para que las personas que buscan un cambio de nombre después de un divorcio, no necesitan someterse a los controles adicionales. También exime a las personas con una orden de restricción – víctimas potenciales de violencia doméstica que huyen de un compañero.

El proyecto de ley ahora está a la espera de una votación en el pleno de la Cámara. “Esto evitaría que las personas que tratan de engañarnos no nos hagan daño”, dijo Lisa Green.

El ex marido de Green es un delincuente sexual registrado en otro estado. Dijo que actualmente está en ciertos medios de comunicación social y sitios de citas en violación de las políticas de ese sitio web, y teme un cambio de nombre legal podría permitirle cubrir aún más sus huellas.

“Sé por triste experiencia personal de lo qué son capaces estas personas, y cómo funcionan”, dijo.

Pero los activistas de la comunidad LGBT han rechazado duramente la ley, argumentando que añade costos innecesarios y retrasos para las personas que buscan cambios de nombre por razones legítimas, como las personas transgénero.

“Es un proyecto de ley sin valor y debe ser detenido”, dijo Josef Burwell, vicepresidente de Trans Spectrum de Arizona.

Josef Burwell cambió legalmente su nombre de Pamela Burwell el año pasado, y dijo que el proceso era costoso y arduo. “Tuve que cambiar mi nombre con 37 instituciones”, dijo.

Añadió que los cambios de nombre no son una forma efectiva para que un criminal pueda ocultar su identidad. “Incluso si usted cambia su nombre, usted todavía tiene la misma identidad con su número de Seguro Social”, dijo.

Kavanagh, un ex oficial de policía, dijo que estaba particularmente preocupado por los delincuentes que usaban cambios de nombre para evadir la aplicación de la ley durante las paradas de tráfico.

Dijo que cuando los oficiales detienen a un sospechoso, suelen obtener el nombre del sospechoso y la fecha de nacimiento de su licencia de conducir emitida por el gobierno. Esa información entonces se ejecuta a través de la base de datos del Centro nacional de Información Sobre Delitos, del FBI, para ver si el sospechoso tiene órdenes pendientes.

El sistema NCIC del FBI almacena información de antecedentes penales basada en algo más que el nombre de un individuo”, pero también mediante otros identificadores personales como sexo, raza, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

Presumiblemente, los nombres separados vinculados por un número de Seguro Social común y la fecha de nacimiento aparecerían bajo una sola búsqueda, pero un vocero del FBI, contactado, no pudo confirmar inmediatamente si eso es lo que sucede.

Pero incluso si las entradas están unidas por un número de Seguro Social común, es posible que alguna información de arresto no aparezca en una búsqueda del NCIC, dijo la Sargento de la Policía de Phoenix Mercedes Fortune. Ella explicó que en el momento de la reserva, los carceleros toman las huellas dactilares de un sospechoso y registran su nombre, pero pueden no ser capaces de obtener el número de Seguro Social del sospechoso para su transmisión al FBI.

Varios estados incluyendo Texas, Colorado y Florida tienen leyes que requieren que los solicitantes de cambio de nombre presenten huellas dactilares.