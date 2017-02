Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— El nuevo Centro de Justicia Regional del Suroeste, el cual iniciará operaciones el próximo 21 de febrero, fue objeto de una ceremonia de apertura y un recorrido por las instalaciones, en el que estuvieron presentes importantes funcionarios tanto de justicia como de la Junta de Supervisores del condado de Maricopa.

Después del corte del listón que estuvo a cargo de los supervisores del condado de Maricopa Steve Gallardo, Clint L. Hickman, Danny Barney y Steve Chucri; se realizó un recorrido por el edificio que reemplazará y consolidará las instalaciones de cuatro tribunales de justicia que sirven a las comunidades de Agua Fria, Country Meadows, Maryvale y White Tanks.

Las instalaciones de 75,757 pies cuadrados albergarán las cortes de los Distritos de Agua Fría, que preside el señor juez Joe ‘Pep’ Guzman, Country Meadows que preside la juez Hanna Huberman, Maryvale que es presidida por el juez Andrew Gastelum y White Tank a cargo del juez David Osterfeld; precintos que incorporan partes de Avondale, Buckeye, Glendale, Goodyear, Litchfield Park, Phoenix y Tolleson.

Otras personalidades que asistieron a la gran ceremonia de apertura son el señor juez Cody Williams de South Phoenix y el juez de la Corte de Justicia Encanto, C. Steven McMurry, entre otros.

El complejo cuya edificación inició el pasado 14 de enero en un terreno de 14,8 acres, con una inversión de 30 millones de dólares, se localiza en la esquina noroeste de la Calle 105 y Van Buren en Avondale.

El centro de justicia es parte de un plan maestro del condado para el sitio que incluye otros servicios relacionados con la corte en el futuro. “Reúne las cortes de justicia del Oeste del Valle” dijo el supervisor del condado Steve Gallardo, cuyo districto 5 incluye el área servida por el nuevo centro. “Es un lugar para la justicia y eso es lo que representa: la justicia”.

Hickman señaló que la gente en su West Valley District 4 a menudo tiene que conducir a Phoenix para su día en la corte. “Es mucho pedir a un ciudadano con responsabilidades”, dijo.

Los casos manejados por cuatro jueces de paz elegidos que serán alojados en el nuevo centro incluyeron cerca de 43,000 documentos civiles y criminales en 2015.

Los casos involucran tráfico, asuntos de propietario-inquilino, órdenes de protección y asuntos de reclamos pequeños valuados en hasta $3,500.

Cada juez de paz tendrá un tribunal en el nuevo centro. Otras instalaciones, incluida una sala de reunión del jurado, serán compartidas. “No será lujoso, no será pretencioso”, dijo el juez C. Steven McMurry. “Pero la gente vendrá aquí y en sus mentes dirán, ‘Esto es un tribunal. Vayamos a la corte”.

El nuevo edificio se apegará al esfuerzo del condado por hacer que todas las nuevas instalaciones sean eficientes energéticamente, superando el 49 por ciento de ahorro de energía requerido por los códigos de construcción, dijeron funcionarios.

La mayoría de los 26 tribunales de justicia del condado están alojados en el centro de Phoenix y en centros regionales en las partes noroeste, noreste y sureste del condado.

El nuevo edificio ahorrará al condado el gasto anual de aproximadamente 542.000 dólares por el alquiler de espacio para tres tribunales que se trasladarán al nuevo centro, según funcionarios del condado.

La Junta de Supervisores aprobó la financiación para el nuevo centro en 2013 en terrenos comprados por el condado en 2007 en previsión del crecimiento demográfico en la zona.

Hickman dijo que estamos llegando al “punto final de este proyecto que es dar un gran servicio al cliente a la gente del condado que va a utilizar este edificio a partir del 21 de febrero.

Los alcaldes de Avondale, Buckeye, Goodyear, Litchfield Park y Tolleson también asistieron a la inauguración.