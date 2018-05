20 Incendio de auto provoca cierre de la Interestatal 10

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un incendio de un semiremolque en la Interestatal 10 el viernes por la mañana, forzó al Departamento de Transporte de Arizona a cerrar las vías hacia el oeste por un tiempo y restringir el lado este.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Quentin Mehr, el conductor de la plataforma se dirigía hacia el oeste cuando perdió el control y golpeó la barrera mediana de concreto alrededor de las 9:45 de la mañana.

“La cabina del camión pasó la barrera hacia los carriles hacia el este, y el remolque se mantuvo en el lado oeste”, explicó Mehr. “El vehículo se incendió, lo que lo envolvió por completo. En el momento de la colisión, el remolque estaba vacío”.

En este punto, el DPS cree que los frenos se bloquearon cuando el conductor estaba tratando de reducir la velocidad en el carril HOV. El camión acuchilló y subió a la pared.

El DPS dijo que el camión patinó a lo largo de la mediana – “cabalgó por la pared mediana”, según el oficial del DPS Kameron Lee – durante varios cientos de metros hasta que chocó contra la estructura por el cartel elevado.

Las llamas chamuscaron ese signo; el humo negro y espeso del fuego era visible por millas. El hombre y la mujer que estaban en la camioneta escaparon ilesos.

Los empleados de un negocio cercano, I-10 Premiere Auto Sales, grabaron el video del incendio. Dijeron que escucharon un fuerte chirrido y luego vieron un neumático en llamas rodando hacia la valla.

“Las llantas se incendiaron al derrapar”, dijo Eric Morales, un ex EMT y bombero que saltó la valla para controlar al conductor. “Hubo como 50 pies de llamas de los neumáticos, y luego la cabina se volvió completamente al revés … Afortunadamente, el hombre y la mujer que estaban en el camión ya habían salido. Estaban parados a mi lado, solo en estado de shock, sin hablar.

“Fue horrible porque pensé que estaban dentro”, explicó.

Los bomberos pudieron controlar el incendio con relativa rapidez, pero primero tuvieron que superar un gran problema.

“Ahora que tenemos algo como esto en el sistema de autopistas, el suministro de agua siempre es un desafío, a diferencia de nuestros vecindarios donde tenemos bocas de incendios cada cierto tiempo [que podemos acceder fácilmente]”, explicó el Cap. Jake Van Hook del Departamento de Bomberos de Phoenix. . “En la autopista, es un poco más desafiante. En esta situación particular, fuimos muy afortunados de tener esta boca de riego aquí … Nuestras tripulaciones, como ven, pudieron cortar la cerca y obtener una línea de suministro para sus camiones para que tuvieran un suministro de agua adecuado “.

Poco antes de las 10:30 a.m., el lado oeste se respalda hasta llegar a Elliot Road. Eastbound está respaldado por la división I-10 / I-17. El lado oeste de la autopista estaba cerrado por un tiempo.

“El tráfico se desvía hacia la SR 143 en dirección norte, donde los conductores pueden regresar a la I-10 en dirección oeste vía Loop 202 Red Mountain en dirección oeste”, según ADOT.