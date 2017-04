Por Hugo Laveen

Laveen, AZ.— Una gran humareda se observa sobre el cielo al oeste del Valle del Sol, después de que se incendió un granero en la Villa de Laveen.

Cerca de 40 bomberos de Phoenix y Laveen respondieron a Tatum Hay y Grain, que es una tienda de alimento para el ganado, ubicada al Oeste de la 67 Avenida y Southern.

Las tripulaciones están tratando de contener el fuego y evitar que se extienda a las casas próximas.

Las tripulaciones estaban luchando defensivamente – desde fuera de la estructura – debido al peligro inminente planteado por un posible colapso del techo. Una sección de la azotea está visiblemente hundida.

“Esperamos que esto sea un incendio prolongado ya que el asiento del incendio será difícil de alcanzar en las grandes pilas de heno”, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Phoenix en un correo electrónico a los medios de comunicación.

Eso no es infrecuente con los fuegos del heno, que se dejan a menudo quemarse hasta que solo se apague, si las llamas no están amenazando ningún hogar o estructura.

Los fuegos de heno pueden – y lo hacen a menudo – arder durante días.

“Los incendios de heno generalmente ocurren dentro de las seis semanas de que es empacado, pero pueden ocurrir en el heno de varios años”, según la Base de Datos Nacional de Seguridad AG. “El fuego puede ocurrir en heno suelto, pequeñas pacas, fardos grandes o en pilas”.

La humedad excesiva suele ser la culpa de estos incendios.

“Los materiales de forraje recién cortados no están muertos”, explica NASDOnline.org. “Una cierta respiración continúa y una cantidad muy pequeña de calor se produce.”

Esto crea condiciones perfectas para que las bacterias crezcan. Ese proceso de crecimiento genera calor, a menudo profundo en las balas de heno o pilas.

“Las bacterias termófilas y el calor que generan convierten el heno en una forma similar a una esponja de carbón con poros microscópicos. En esta forma ya las altas temperaturas presentes en el heno calentado, el material se combina fácilmente con el oxígeno. La presencia de aire y su tendencia a quemarse es casi increíble “.

A pesar de que las llamas visibles pueden ser extinguidas, brasas pueden arder en el interior de las pilas o fardos durante bastante tiempo.

El fuego de heno del lunes es el segundo incendio de este mes y el cuarto que sabemos de este año.

Laveen Village está a unos 25 minutos al suroeste de Phoenix.