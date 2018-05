Por Hugo Laveen

Prescott Valley, AZ. Incendio del Mirador ahora tiene un 95 por ciento después de quemar 5,600 acres, pero ese incendio destruyó varias casas, incluida la nueva propiedad de la familia Holgate.

“Era nuestro hogar y ahora está destruido”, dijo Ken Holgate.

Apenas tres semanas después de comenzar su nuevo capítulo en Prescott Valley, el incendio destruyó el sueño por el que Ken y Jessica Holgate habían pasado años ahorrando.

“Vimos que las llamas se acercaban y que tenemos que salir … y pensé que íbamos a poder regresar. Pensé que iba a estar bien “, dijo Ken.

“Es … todavía me golpea todos los días”, dijo Jessica.

Los Holgates acababan de comprar esta tierra y vivían en tres trailers mientras construían su nueva casa hasta que el incendio del Mirador llegó rugiendo, dejando una devastación total.

La familia dice que estaba dentro de uno de los tráilers de su hijo donde tenían todos sus artículos sentimentales, como recetas de cocina de la abuela y todo tipo de libros. Un viejo artículo de National Geographic y páginas de su colección de libros duros Harry Potter quedaron esparcidos y carbonizados en el frente.

Sus dos hijos acababan de gastar dinero en la remodelación de sus remolques mientras ayudaban a sus padres a prepararse para instalar electricidad en la propiedad esta semana, pero con solo dos de los trailers asegurados y sin seguro para todo lo que tienen adentro, están en una pérdida total.

“No tener las herramientas para reconstruir mi familia … y mantener a mi familia a salvo es terrible”. Es solo que … no sé qué hacer “, dijo Ken.

Con lágrimas en los ojos, expresaron gratitud por salir vivos con sus niños y animales, ahora esperando que sus pintorescas propiedades familiares sean la casa de sus sueños algún día. Esa fe no puede ser destruida.

“No fue genial, pero fue oro para nosotros”, dijo Ken.

Si desea donar a la familia Holgate, puede visitar la página de GoFundMe: https://www.gofundme.com/holgate-home-fire.