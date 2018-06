Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Una familia del este de Mesa dijo que apenas lograron salir de su casa envuelta en llamas, pero perdieron casi todo en cuestión de minutos, cuando un incendio destruyó varias casas en 97th Way y Broadway Road.

El miércoles pasado, Veronica Chapman y su familia salieron corriendo tan rápido como pudieron. “No había posibilidad de entrar. Apenas tuvimos oportunidad de salir”, dijo Chapman.

Su novio John Núñez dijo: “Salí corriendo y todo quedó envuelto en llamas”.

Pero hubo un gran problema. “Bajé corriendo para tratar de sacar la manguera, pero no salía agua”, dijo Núñez.

Y fue entonces cuando las llamas se extendieron a todo, y casi una semana después, se quedaron mirando que todo había desaparecido.

“¿Es esta la matrícula de mi auto? Debería quedármela. Estaba muy emocionado con el auto. Era el automóvil de mis sueños “, dijo Chapman.

Habían estado observando a los cachorros de su casero cuando estalló el incendio, nueve de ellos apenas dos semanas. Los perros más viejos quedaron atrapados en las llamas también.

“Hay un pitbull llamado Mike y su mejor amigo Taco, un chihuahua y no lograron escapar”, dijo Chapman.

Ella dijo que la parte más difícil es tratar de explicar esta pérdida a su hijo de 23 años que sufre de autismo. “Siento que no puedo proporcionar lo que él necesita ahora y ahí es donde estoy. Soy su cuidadora, soy su madre “, dijo Chapman.

Ahora Chapman se queda triste y frustrada mientras hace una llamada telefónica para pedir ayuda, pero no está segura de por dónde empezar. “Ni siquiera sé qué hacer para empezar de nuevo cuando no tienes nada. Cuando no tienes absolutamente nada, ¿cómo vuelves a empezar? “Dijo Chapman.

MCSO está investigando esto, pero no ha devuelto nuestras llamadas sobre si la causa fue provocada o no. Si desea ayudar a la familia Chapman, puede donar a su cuenta de GoFoundMe: https://www.gofundme.com/let039s-help-my-family.