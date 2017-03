Por Hugo Laveen

El Departamento de Bomberos de Scottsdale divulgó los resultados de la investigación el lunes de un incendio que destruyó una casa durante el fin de semana y mató a una mujer y a su perro.

El investigador dictaminó que el incendio del domingo por la mañana cerca de la calle 78 y Avenida Meadowbrook fue accidental por lo que no había señales de que hayan habido una acción criminal.

Aunque la causa no se ha determinado, había una lámpara eléctrica cerca de donde el fuego comenzó en la habitación de Arizona en la parte posterior, el departamento dijo.

Las llamas se trasladaron a la casa y subieron las escaleras. La mujer trató de escapar pero fue encontrada en la planta baja cerca de las escaleras, dijo el investigador.

La llevaron al hospital donde más tarde murió.

Ella ha sido identificada como Darla Johnson de 80 años de edad.

Los bomberos encontraron que el perro estaba muerto en el dormitorio en el segundo piso.

Los bomberos dijeron que había una alarma de humo en el piso de arriba, pero no se sabe si estaba funcionando.