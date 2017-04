Una mujer inocente murió y dos hombres fueron lesionados, incluyendo al sospechoso, al producirse un choque, mientras trataba de escapar de la policía.

Por Hugo Laveen

Condado Pinal, AZ.— Una llamada denunciando un incidente de violencia doméstica provocó una persecución por los caminos del condado Pinal que terminó en un accidente, en el que una mujer inocente perdió la vida, y otro hombre además de el conductor en fuga, resultaron lesionados.

La US 60 tuvo que ser cerrada en el entronque con la SR 79 que conduce a Florence, un poco más allá de las instalaciones del Festival del Renacimiento, cerca de la barranca del oro, debido al accidente que tuvo lugar a las 10 de la noche del lunes, unas cuatro millas al este del mencionado entronque.

“El vehículo que causó la colisión era conducido por un hombre de 18 años de edad que es sospechoso de estar involucrado en un asalto de violencia doméstica en Globe”, explicó el oficial del Departamento de Seguridad Pública, Kameron Lee, en un comunicado de prensa.

Lee dijo que la novia informó que el sospechoso la había asaltado un poco antes, esa misma noche.

“Durante un intento de detener al sospechoso, los oficiales de policía de Globe iniciaron la persecución, haciendo que se alejen del camino para evitar ser golpeados”, dijo Lee. “Una persecución entonces siguió hacia el oeste en US60 rumbo a Miami.”

El Departamento de Policía de Miami continuó la persecución y el Departamento de Policía de Superior prestó asistencia cuando el sospechoso entró en su jurisdicción.

“Ambos departamentos de policía terminaron su búsqueda cuando perdieron de vista al vehículo en una zona de construcción cerca del aeropuerto de Superior”, dijo Lee.

Los ayudantes del alguacil del condado de Pinal localizaron la escena del accidente a unos 7 kilómetros de donde la policía perdió al sospechoso.

“La información preliminar indica que el sospechoso se dirigió hacia el oeste en los carriles de tráfico hacia el este, golpeando a otros dos vehículos”, según Lee.

La mujer que conducía el primer vehículo alcanzado por el sospechoso fue muerta. Su pasajero, un hombre, fue transportado por aire al Centro Médico Regional de Chandler.

El conductor del otro vehículo alcanzado por el sospechoso fue tratado en la escena pero se negó a ser transportado al hospital.

Lee dijo que el sospechoso, que también fue llevado por helicóptero al Centro Médico Regional de Chandler, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado y daño criminal.

Los investigadores no han divulgado los nombres de nadie involucrado en el incidente.

El Departamento de Transporte de Arizona tenía cerrados los carriles de la US60 hacia el este desde la SR79, desviando el tráfico hacia el sur, pero meas allea del entronque no había un desvío oficial.

ADOT volvió a abrir los carriles en dirección este de la US 60 en Florence Junction justo después de las 8:30 de la mañana del martes.