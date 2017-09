Lo mejor es vacunarse antes de finales de octubre, señala la Academia Americana de Pediatría

Salud

Las vacunas anuales contra la gripe son adecuadas para todas las personas a partir de los 6 meses de edad, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) les recuerda a los padres.

Insta a los padres a vacunar a sus hijos para reducir el riesgo de que desarrollen una influenza grave y potencialmente letal.

La gripe acabó con las vidas de más de 100 niños en Estados Unidos en la temporada 2016-2017, y miles de niños fueron hospitalizados. Los niños sin vacunar tienen un riesgo particularmente alto de fallecer por la gripe, advierte la academia.

“Vacunarse contra la gripe desde que la vacuna esté disponible en su comunidad debe estar en la lista de comprobación de todo padre, junto con otras rutinas para volver a la escuela”, planteó la Dra. Flor Muñoz, coautora de las nuevas recomendaciones sobre la vacuna contra la gripe de la academia.

“Sabemos que la gripe no debe tomarse a la ligera. Toda la familia, incluyendo a las mujeres embarazadas, los abuelos y los proveedores de cuidados para los niños, deben vacunarse para ayudar a prevenir su propagación”, dijo Muñoz en un comunicado de prensa de la academia.

Para obtener la máxima protección, la academia recomienda:

Si es posible, los niños deben vacunarse contra la gripe antes de finales de octubre. Y los niños de 6 meses a 8 años de edad necesitan dos dosis si no se han vacunado antes del todo con dos dosis de la vacuna contra la gripe, señalan las directrices.

Además, el grupo de pediatras desaconseja la vacuna nasal contra la gripe, ya que en años recientes se ha mostrado que es débil contra ciertos virus de la gripe. Esta advertencia concuerda con una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Tenga especial cuidado de vacunar a los niños con un riesgo alto de complicaciones por la gripe, como los que tienen asma, afecciones cardiacas, diabetes y sistemas inmunitarios debilitados.

Las mujeres embarazadas, las que desean concebir y las que estuvieron embarazadas recientemente también deben vacunarse contra la gripe, al igual que los trabajadores de atención de la salud y de guarderías.

“La vacuna es la mejor medida preventiva que tenemos disponible contra la influenza”, enfatizó el Dr. Henry Bernstein, coautor de las recomendaciones. Pero dijo que las tasas de vacunación contra la gripe no han alcanzado un nivel óptimo en niños y adultos en las últimas siete temporadas.

Los médicos deben considerar un tratamiento antiviral inmediato en los niños que parecen estar infectados con la gripe, según las directrices.

“El juicio clínico es un factor importante en las decisiones de tratamiento de los niños que presentan una enfermedad gripal”, comentó Bernstein. “Los mejores resultados se observan cuando el tratamiento se inicia en un plazo de 48 horas tras el inicio de los síntomas”.

Las recomendaciones se publicaron en línea el 4 de septiembre en la revista Pediatrics.

FUENTE: American Academy of Pediatrics