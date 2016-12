Por Hugo Laveen

Un hombre que supuestamente había intentado robar cuatro vehículos, disparó e hirió a dos conductores antes de que los oficiales de caminos le dispararan y lo hirieran mientras trataba de robar otro auto en la carretera interestatal 17 el lunes por la noche, dijo la policía.

El sospechoso de 31 años de edad fue hospitalizado en estado grave. Se esperaba que todas las víctimas sobrevivieran, dijeron oficiales.

Justo antes de las 6:30 pm, la policía de Phoenix fue llamada para ayudar a un oficial del Departamento de Seguridad Pública que se había detenido por una colisión de tráfico en la I-17 en dirección sur entre Thomas e Indian School Roads, dijo el sargento Jonathan Howard de la policía de Phoenix.

“Los oficiales rápidamente advirtieron que la colisión involucró un tiroteo con múltiples víctimas”, dijo Howard.

El sospechoso apuntó con un arma a dos oficiales mientras se acercaban, justo cuando trataba de robar otro vehículo, dijo Howard. Los oficiales, de 26 y 35 años, abrieron fuego e hirieron al sospechoso.

El incidente comenzó en el área de 3500 W. Indian School Road cuando el sospechoso detuvo a un hombre de 22 años a punta de pistola y le exigió que lo llevara a México, dijo la policía.

“La víctima y el sospechoso se dirigieron por la I-17 hacia el sur cuando los dos hombres comenzaron a luchar por la pistola y el volante”, dijo Howard.

El vehículo chocó con los divisores de hormigón a lo largo de la autopista al menos dos veces antes de quedar discapacitado en el carril de alta velocidad, dijo Howard.

Esta víctima escapó sin lesiones y llamó a la policía.

El sospechoso intentó robar por lo menos tres vehículos adicionales a punta de pistola, dijo Howard.

Mientras que en los carriles de tráfico hacia el sur de la I-17, el sospechoso abrió la puerta a una ambulancia que transportaba a dos pasajeros. El sospechoso luchó con el conductor de la furgoneta, un hombre de 53 años, y le disparó antes de que la víctima pudiera irse, dijo Howard.

“Esta víctima fue contactada más tarde por la policía en la I-17 y Grant Street, donde se detuvo para obtener ayuda”, dijo Howard. Fue llevado a un hospital local con lesiones que no amenazaban la vida. Sus pasajeros no fueron dañados.

El sospechoso intentó robar otro vehículo a punta de pistola, dijo Howard. Un hombre de 43 años y su esposa estaban dentro. Ellos fueron capaces de alejarse cuando el sospechoso les disparó, dijo Howard. El vehículo sufrió un disparo de bala. La pareja no resultó herida.

“El sospechoso saltó a la campana de otro vehículo conducido por un hombre de 21 años y su novia que estaban involucrados en la colisión original que había llamado la atención de los oficiales”, dijo Howard.

Con el sospechoso armado en la campana, la víctima se dirigió hacia el sur por la I-17. “El sospechoso disparó a esta víctima causando lesiones graves”, dijo Howard.

El coche chocó con el vehículo previamente discapacitado abandonado por la víctima original y luego chocó con la pared oeste de la autopista, dijo Howard. La víctima gravemente herida fue llevada a un hospital local.

“Mientras el sospechoso trataba de robar vehículos adicionales, pero no identificados, ahora en la I-17 hacia el norte, fue confrontado por oficiales del Departamento de Seguridad Pública”, dijo Howard.

El sospechoso apuntaba su pistola a los automovilistas que pasaban y a los oficiales del DPS, según Howard. “Dos oficiales dispararon al sospechoso, lo hirieron y terminaron con los asaltos”, dijo Howard.

Varias otras víctimas contactaron a la policía en el área de 2300 W. Bethany Home Road. “Anteriormente se pensaba que su vehículo había sido golpeado por disparos, pero no había pruebas que respaldaran esto”, dijo Howard.

La I-17 en dirección norte volvió a abrirse a la altura de la I-10 y los carriles hacia el sur volvieron a abrirse en Indian School Road justo antes de las 6 am del martes, casi 12 horas después del tiroteo.

El Departamento de Policía de Phoenix planea llevar a cabo la investigación criminal en la serie de incidentes mientras los oficiales del Departamento de Seguridad Pública investigan el incidente internamente.

El oficial de 26 años involucrado en el tiroteo tiene tres de servicio y el oficial de 35 años ha estado con DPS por un año.