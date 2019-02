Michael Nowakowski confía en su labor para retener su lugar en el Concejo

Gabriel Limón

Y cuando parecía que finalmente se terminarían las campañas electorales, llega el llamado a sustitución (recall) del Concejal del Distrito 7 de Phoenix, Michael Nowakowski, por un grupo de ciudadanos inconformes.

No es el primer rodeo para Nowakowski, quien lleva ya 12 años en el puesto, anteriormente ya se habían dado esfuerzos por removerlo, pero siempre ha resultado mucha más la gente que lo apoya.

“La mayoría de las personas que firmaron para el ‘recall’ son del Sur de Phoenix y están inconformes por que hemos apoyado la extensión del tren ligero, aun y cuando fui quien pidió que se realizaran más pláticas informativas y consultas con la ciudadanía antes de dar la aprobación final”, dice Nowakowski.

Pese a la aprobación final del Concilio, los ciudadanos recabaron suficientes firmas para que el proyecto sea nuevamente votado por la ciudadanía en fecha aún por definirse, por lo que la historia aun no ha terminado.

El concejal y gerente de Radio Campesina que tiene un gran arraigo en la comunidad hispana, deja entrever que también puede haber un sesgo racial en el llamado a su remoción.

“Hemos luchado bastante en representación de nuestra gente y lo seguiremos haciendo, con la confianza de que, como en otras ocasiones, los electores nos van a dar su confianza”, señala.

Nowakowski, cuyo distrito abarca Laveen, centro, sur y oeste de Phoenix, se mantiene sereno a la espera de que se designe una fecha para la nueva elección que muy probablemente podría llevarse a cabo el próximo mes de agosto.

“Otro de los temas controversiales y que han causado reclamo fue mi apoyo a la remodelación del Talking Stick Resort Arena, pues muchas personas no terminan de comprender que el edificio es propiedad del Ayuntamiento y por lo tanto el mantenimiento es nuestra responsabilidad.

“Lejos de dar dinero a los Suns, como muchos lo perciben, viene en realidad a aligerar en más de 80 millones de dólares una carga que de cualquier modo tendremos que asumir en algún momento, porque el edificio tiene casi 30 años de antigüedad; por otro lado, el mantener al equipo en el centro la ciudad nos asegura empleos y derrama económica”, señala Nowakowski.

El titular del Distrito 7 advierte que durante su gestión se han realizado grandes cambios a la fisionomía de Phoenix, sobre todo en el centro de la ciudad y que una de sus grandes luchas sigue siendo el conseguir vivienda económica para la clase trabajadora en el centro de la ciudad.

“Siempre he buscado que los desarrolladores ofrezcan opciones de vivienda accesible a nuestra comunidad que trabaja en el centro de la ciudad, pues no es justo que se sigan demoliendo los barrios donde creció nuestra gente para crear edificios de departamentos cuyas rentas son prohibitivas”.

Satisfecho por los logros en general, Nowakowski señala que gran parte del desarrollo del centro de la ciudad se ha dado durante su gestión.

“Tenemos el tren ligero, universidades, sectores culturales y comerciales, uno de mis retos era conseguir un supermercado que ya este año se estará abriendo, creo que la labor que hemos realizado habla por sí sola y los logros que hemos ofrecido son nuestra mejor garantía de que seguiremos trabajando a favor de nuestra comunidad en general”, finalizó Nowakowski.