El acusado ya se encuentra en la cárcel por un caso de barricada y cumplió anterior condena por asesinato; los cadáveres de las víctimas fueron encontrados hace 4 años.

Por Hugo Laveen

Los asesinatos de una pareja de Phoenix, ocurridos en 2011, serán conocidos por la corte la próxima semana. Hace cuatro años, un jardinero descubrió los dos cadáveres momificados en una caja de madera contrachapada, que había sido enterrada en el patio trasero de una casa; ahora, el hijo de la dueña de esa casa será juzgado por homicidio.

Según los fiscales, Alan Mathew Champagne fue el autor del homicidio de Philon Tapaha, de 32 años de edad, y posteriormente ahogó a Brandi Nicole Hoffner de 26 años, en su apartamento, puso sus cuerpos en la caja, se llenó de cal para ayudar a mitigar la descomposición y la enterró a media milla en casa de su madre.

Los fiscales están buscando la pena de muerte contra Champagne, ya que se trata de la segunda vez que ha sido acusado de homicidio. Él sirvió previamente 14 años en la prisión para matar a un hombre en 1991 en una fiesta donde se consumió alcohol, LSD e Inhalantes.

Los fiscales dicen que regresó a sus caminos violentos en 2011, desencadenando una extraña cadena de eventos.

La policía sacó a Champagne poco después de los asesinatos y encontró una bolsa de la tienda de conveniencia que apestaba a carne podrida, una bolsa de cal y una de las tarjetas de la Seguridad Social de las mujeres muertas, pero no conectó los puntos sobre los asesinatos y fue detenido En una orden de contravención no relacionada.

Ocho meses más tarde, Champagne se brincó una barda de la casa de su madre y disparó contra la policía, mientras oficiales iban allí para arrestarlo en una orden de agresión agravada no relacionada, dijo la policía. Se rindió después de que se quedó sin munición. Nadie resultó herido, pero las autoridades aparentemente no registraron la propiedad lo suficientemente cerca para encontrar los cuerpos enterrados en el patio trasero, a pesar de que los miembros de la familia ya habían reportado que Tapaha y Hoffner habían desaparecido.

Las autoridades entonces supieron de un oficial encubierto que Champagne, mientras estaba encarcelado en el caso de barricada, quería pagar una fianza para salir y mover los cuerpos enterrados.

Enviaron a un oficial encubierto a la cárcel, haciéndose pasar por un investigador privado con la esperanza de obtener información de Champagne.

Un asociado de Champagne que cooperaba con las autoridades había descrito al oficial encubierto como un detective privado sucio con un pasado criminal que podría estar dispuesto a cometer crímenes. El oficial aceptó ayudar a Champagne a arreglar la fianza, aunque al final no lo siguió.

El oficial encubierto habló con Champagne en la cárcel siete veces en 2012 y 2013. En una conversación, Champagne le dio al oficial encubierto una copia de un reporte policial sobre la desaparición de Tapaha y Hoffner y dijo: “Este es mi problema, yo sé a qué me refiero”.

Pero la ruptura real en el caso vino cuando un nuevo propietario comenzó a remodelar el hogar donde la madre de Champagne vivía antes de ser desalojada. El propietario envió a un jardinero a trabajar en la propiedad, y el trabajador encontró los cuerpos de Tapaha y Hoffner.

Maria Schaffer, una de los abogados de Champagne, se negó a comentar sobre la defensa que se ofrecerá en el juicio. La Fiscalía del Condado de Maricopa, que está procesando a Champagne, también se negó a hacer comentarios.

No hay un motivo claro para los asesinatos, pero la policía dice que Champagne había estado fumando metanfetamina una hora antes de los asesinatos y estaba peleando con Tapaha por una relación. Después de que Tapaha recibió un disparo en la cara, Champagne es acusada de estrangular a Hoffner con un cable eléctrico mientras ella estaba fumando un bong de cristal.

La policía dice que su novia, Elise García, de 26 años, estuvo en el apartamento durante los asesinatos. Ella fue sentenciada a 16 años de prisión el otoño pasado después de declararse culpable de asesinato en la muerte de Hoffner, y se espera que testifique contra Champagne.

Además de los horribles detalles en el caso, también ha planteado cuestiones constitucionales sobre la participación del oficial encubierto.

Los abogados de Champagne querían que los fiscales no pudieran decirle a los miembros del jurado sobre las conversaciones del funcionario encubierto con su cliente, argumentando que el agente se había presentado como investigador de un abogado como una forma de tratar de reunir pruebas incriminatorias.

Desde entonces, un juez ha decidido que los jurados pueden escuchar acerca de seis de las siete conversaciones.

Champagne, de 46 años, ya cumple 700 años de prisión por sus condenas por 24 cargos en el caso de barricada.