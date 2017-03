Guzmán está bajo medidas de seguridad más restrictivas que las de cualquier otro preso actual en cárceles de EU, dijo su abogada, Michelle Gelernt.

NACIONAL

A través de una carta, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las condiciones carcelarias impuestas a Joaquín “El Chapo” Guzmán porque “aparentan ser innecesariamente duras e incumplir los estándares internacionales para un trato humano”.

Guzmán está internado 23 horas del día en una celda con la luz prendida todo el tiempo y sólo tiene una hora de ejercicio en otra celda sin sol ni aire fresco, dijo Amnistía Internacional en la misiva, enviada a Andrea Goldbarg, asistente de la fiscalía de Estados Unidos.

El organismo de derechos humanos busca entrevistar a Guzmán, informó el diario británico The Guardian.

La abogada de oficio del “Chapo”, Michelle Gelernt, dijo este miércoles al juez de distrito, Brian Cogan, que a su defendido no se le ha permitido hablar con su esposa ni otros familiares y que sus condiciones de cautiverio exceden incluso las de los reos de la prisión de máxima seguridad de Colorado conocida como Supermax.

“El señor Guzmán está cautivo bajo las peores y más restrictivas condiciones en las que se encuentra cualquier persona detenida actualmente por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Gelernt.

Las duras condiciones que enfrenta “el Chapo” lo ponen en riesgo de sufrir daño psicológico e incluso puede estar ya escuchando sonidos inexistentes, añadió la defensora.

Fiscales estadounidenses han respondido que las duras medidas son necesarias, con el fin de que Guzmán no se comunique con sus aliados del cártel de Sinaloa y para evitar una nueva fuga como las dos que realizó en México.