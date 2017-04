Señaló que el gobierno mexicano emplea doble retórica y “tiene arreglos en lo oscurito”, ya que se subordina a la Casa Blanca y da la espalda a los migrantes.

Internacional

En entrevista en Catemaco, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly: “que no metan las manos, que no metan las narices”, en las elecciones presidenciales del 2018 en México.

Calificó como falsa la petición del canciller mexicano Luis Videgaray al secretario de Seguridad Pública Interna en Estados Unidos, John Kelly de respetar los procesos electorales en México en el 2018.

Indicó que el gobierno de México tiene un doble discurso, porque tiene arreglos en lo oscurito, se subordinado al gobierno de Donald Trump, pero no apoyan a los paisanos migrantes.

Expuso que el secretario de Seguridad Pública Interna de EU se excedió, Videgaray sabe que eso no le gusta a los mexicanos, porque “nosotros formamos parte de un país libre, independiente, soberano”.

Por eso, añadió, Luis Videray salió a componer las cosas, diciendo que actúan con independencia, cuando no es así, porque los del gobierno de Peña fueron quienes trajeron a Donald Trump a México en temporada electoral en Estados Unidos.

Dijo que luego de la campaña electoral en el país del norte, el gobierno mexicano asumió una actitud servil, Peña no volvió a hablar de la defensa de migrantes, no se pronuncia por eso.

Además, puntualizó México no acudió a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar al gobierno de Estados Unidos por las dos órdenes que emitió Donald Trump: la construir el muro y la de perseguir a los paisanos migrantes.

Recomendó que la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio se haga después de la elección presidencial en México, porque si es antes se corre el riesgo que ese tratado perjudique a los mexicanos.

Externó que Enrique Peña está muy debilitado, no tiene autoridad moral, autoridad política, está muy sometido y se corre el riesgo de que sea un convenio, un contrato leonino, en donde las ventajas sean para Estados Unidos y esto se lo recomendó los banqueros de Nueva York.

Al preguntar los reporteros que si hay facturas que pagan el pueblo de México, porque muchos políticos desde el gabinete federal y en otros partidos, López Obrador respondió que sí, pero no es solo eso, porque parecen que están chantajeando a Peña, como que le tienen un expediente y por eso Peña guarda silencio, “pero nosotros no tenemos nada que ocultar”.

Dijo que “yo voy a defender al pueblo de México y voy a hacer valer la independencia de nuestro país, nosotros no somos colonia de ningún país extranjero, México es un país libre, independiente y soberano”.

Mencionó a quienes no les guste, se tendrán que ir acostumbrase, porque van a tener que respetar al pueblo mexicano y dijo que seguirá apoyando con los paisanos migrantes.

“No estamos de acuerdo con esa orden que dictó Donald Trump de construir un muro en nuestra frontera y mucho menos estamos de acuerdo con la decisión que tomaron de perseguir a migrantes en Estados Unidos, vamos a defender a nuestro paisanos migrantes”, recalcó.

Al preguntar los reporteros su opinión sobre el comentario de Jonh Kerry que dice que hay un sentimiento antiyankee en México, antiestadounidense, si tiene que ver con las visitas que ha hecho a los Estados Unidos, el presidente del CEN de MORENA respondió que tiene que ver con la agresión de Donald Trump al pueblo de México, ahora se ha moderado.

Recordó que Trump llegó a decir que los mexicanos eran delincuentes, les dio trato como el que en su tiempo le dio Hitler injustamente a los hermanos judíos, eso fue lo que hizo Donald Trump.

Cómo no va a haber departe del pueblo de México inconformidad por esa agresión, los mexicanos que están en Estados Unidos son ciudadanos de primera, gente buena, trabajadora, no son delincuentes.

López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a que dejen de perseguir a los migrantes, respeten los derechos humanos y no quieran resolver los problemas con el uso de la fuerza.

Durante la asamblea informativa en Catemaco, el presidente del CEN de MORENA alertó que ahora que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se rellena el Lago de Texcoco y es como quisieran hacer un aeropuerto en la laguna de Catemaco, cuánto lleva de relleno, pero ahí está el negocio, porque es echarle material y material.

“El suelo firme en el Lago de Texcoco está a 50 metros de profundidad, pero es un negocio de las empresas vinculadas a los corruptos, el aeropuerto costará en 180 mil millones de pesos y se ahora plantean que van a blindar esa inversión para que si hay un cambio ya no se pueda deshacer la operación, me canso ganso de que va pa´ atrás esa operación fraudulenta”, aseguró.

Sostuvo qué blindaje van a dejar que no se pueda resolver, pero ya se tiene que estar pendientes para que no se siga saqueando a México.

Detalló que Peña se comprobó un avión de 7 mil 500 millones de pesos, un palacio para los cielos, más la ampliación del hangar presidencial mil millones de pesos y mil 500 millones de pesos para el mantenimiento del avión, es decir, se gastaron 10 mil millones de pesos.

Comentó que la ampliación del hangar presidencial no pudieron haberse gastado mil millones de pesos, porque es un galerón cuando podrían haberse gastado cuando mucho 500 millones de pesos, o sea se robaron 500 millones de pesos y a la obra la hizo Armando Hinojosa Cantú el contratista predilecto de Peña Nieto.

Lo que gasto Peña significa un casi un siglo del presupuesto público de Catemaco, detalló.

Dio a conocer que Carlos Salinas vendió a sus allegados: Fertilizantes, bancos, Teléfonos de México, entre otras empresas, y de manera rara hace como 2 años, Pemex compró una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos en mil millones de dólares a un protegido de Carlos Salinas de Gortari, cuando mucho esa planta cuesta 100 millones, entonces se robaron 900 millones de dólares.

“Estamos hablando de 18 mil millones de pesos en una operación, un golpe, quién la autorizó que se comprará la planta, Peña o que demuestre lo contrario”, dijo al señalar que es mucho el saqueo, porque si la venden les darán 100 mil millones.

Manifestó que los mexicanos tienen que tener cuidado de que no la vayan a rematar, que en este tiempo que falta, que les queda, ya no sigan saqueando, “por ejemplo esa planta que ya no la vendan, que la dejen ahí, porque ya nosotros pues vamos a ver cómo la ponemos a operar y vamos a producir los fertilizantes para apoyar a los productores, a los campesinos”.

López Obrador pidió la unidad del pueblo de Veracruz para lograr la transformación del país.

Manifestó que Catemaco es un lugar bello donde se encuentra una laguna, es todo un primor, y por eso le da gusto estar en el municipio, “me siento bien, contento, tengo buenas vibras para enfrentar a chombos y zopilotes, buitres”.

‪En su cuenta de Facebook, López Obrador dio a conocer que sus amigos de Catemaco le regalaron un frasco de loción y un amuleto para protegerse en esta temporada de chombos, zopilotes, buitres y gavilanes.

Por la tarde, el presidente del CEN de MORENA estuvo en Hueyapan de Ocampo, así como visitará Jáltipan, y mañana acudirá a los siguientes municipios: Las Choapas, Agua Dulce y Nanchitla, Veracruz.