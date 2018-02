Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía está investigando después de que una madre del norte de Phoenix denunció que había sido agredida sexualmente por un técnico de su proveedor de servicios de cable.

“Tamara” dice que había pedido a un técnico de Cox Communications que solucionara un problema con su televisor. Ella dice que el trabajador respondió a su casa el 7 de febrero como estaba previsto. Después de realizar esa tarea, Tamara dice que el trabajador se ofreció a actualizar su módem de internet.

Tamara dice que lo vio hacerlo mientras estaba sentada en el sofá en medio de una llamada para despejar dudas sobre la factura de Cox.

“Cuando terminó de conectar el hardware, literalmente se sentó frente a mí y pensé que eso era muy extraño”, dice Tamara. “Estaba haciendo comentarios, dijo que mis uñas eran realmente bonitas, y simplemente traté de desalentar la conversación”.

Tamara dice que la situación se volvió aún más incómoda.

“Ofreció un par de veces con certeza, tal vez incluso tres veces, darme un masaje de pies que me pareció tan extraño”, dice Tamara.

Una vez que terminó la llamada con la facturación, Tamara dice que llevó al técnico a la puerta. Fue entonces cuando ella dice que él puso sus manos sobre ella.

“En una fracción de segundo me agarró, me besó en la boca y me puso la mano en los genitales”, dice Tamara. “Lo empujé, ‘vale, debes irte ahora’, y por la puerta se fue y yo cerré la puerta”.

Tamara llamó a Cox Communications para presentar una queja. Cox dice que ha comenzado una investigación interna, y el técnico es empleado por un contratista llamado Cab Comm, que tiene su base en Georgia.

El jefe de recursos humanos de Cab Comm dice que el técnico ha sido retirado del campo hasta que se resuelvan los resultados de su propia investigación interna. Cab Comm dice que no ha sido contactado por la Policía de Phoenix.

Tamara dice que está frustrada de que la policía no haya proporcionado ninguna actualización sobre su caso, y quiere que los demás se guarden de a quién dejan entrar en su casa. Ella dice que ha contratado a un abogado que ha presentado una queja ante la Procuraduría General de Arizona.