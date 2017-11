Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— La policía de Chandler está investigando después de que aparentemente se instaló un skimmer de tarjeta en un cajero automático del banco para recopilar información de la cuenta de los clientes.

Los investigadores dicen que el cajero automático drive-up de Arizona Bank and Trust cerca de la I-10 y Ray Road fue el objetivo.

Los investigadores lanzaron dos imágenes de vigilancia el viernes. El primero muestra a un hombre que usa una sudadera con capucha y lentes de sol el 27 de octubre.

La policía dice que el sospechoso simuló realizar una transacción mientras instalaba el skimmer. La segunda imagen muestra al sospechoso sin la sudadera con capucha y gafas de sol supuestamente retirando el skimmer el 3 de noviembre.

La policía dice que el Arizona Bank and Trust llamó a la policía cuando recibieron una serie de cargos disputados en las cuentas de los clientes. Los investigadores dicen que los funcionarios del banco luego miraron hacia atrás a su video de vigilancia.

Hasta el momento, ocho víctimas han sido identificadas con un robo combinado de $15,000.

Arizona Bank and Trust reembolsará a las víctimas.

La policía está instando a todos los que creen que fueron dirigidos a ponerse en contacto con el banco y luego presentar un informe policial. También están buscando información sobre el sospechoso.