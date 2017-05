En un estudio, los pacientes con insuficiencia cardiaca tenían un riesgo más alto si estaban desempleados, pero no está claro si hay causalidad.

Salud

Tener un trabajo podría ayudar a predecir las probabilidades de sobrevivir de un paciente con insuficiencia cardiaca, según un estudio preliminar.

Los investigadores encontraron que no tener trabajo se asoció con un riesgo un 50 por ciento más alto de mortalidad en los pacientes más jóvenes de insuficiencia cardiaca.

“La capacidad de mantener un trabajo ofrece una información valiosa sobre el nivel de bienestar y de rendimiento”, comentó el autor principal del estudio, el Dr. Rasmus Roerth.

“Y la exclusión del mundo laboral se ha asociado con un riesgo más alto de depresión, problemas de salud mental e incluso de suicidio”, añadió Roerth, médico en el Hospital de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

“Podría ser muy valioso evaluar la situación laboral y realmente pensar en la exclusión del mundo laboral como un marcador de pronóstico en sintonía con tener enfermedades crónicas graves”, dijo en un comunicado de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology).

Además, averiguar por qué un paciente individual está desempleado podría dar ideas de cómo se puede prevenir, por ejemplo, con una rehabilitación más intensiva, con actividad física, con un tratamiento psicológico o un trabajo distinto, sugirió Roerth.

En la insuficiencia cardiaca, el corazón no puede mantener el ritmo de la carga de trabajo. Como resultado, las células de su cuerpo podrían no obtener el oxígeno que necesitan. Aproximadamente la mitad de las personas que desarrollan insuficiencia cardiaca fallecen a los 5 años del diagnóstico, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

El nuevo estudio contó con más de 21,000 adultos en edad de trabajar (de 18 a 60 años) en Dinamarca que fueron hospitalizados por primera vez con insuficiencia cardiaca entre 1997 y 2012. Más de la mitad (el 55 por ciento) trabajaban en el momento de su hospitalización.

Durante un seguimiento promedio de casi 3 años, el 16 por ciento de los pacientes empleados y el 31 por ciento de los desempleados fallecieron, indicaron los investigadores. Por otra parte, el 40 por ciento de los pacientes empleados y el 42 por ciento de los desempleados volvieron a ser hospitalizados con insuficiencia cardiaca.

Después de tener en cuenta la edad, el sexo, el nivel educativo y otros problemas de salud, los pacientes desempleados con insuficiencia cardiaca tenían un riesgo un 50 por ciento más alto de fallecer durante el periodo de estudio. Y tenían un riesgo un 12 por ciento mayor de volver a ser hospitalizados por insuficiencia cardiaca que los que tenían trabajo, mostraron los hallazgos.

Además, no tener un empleo se asoció con un riesgo más alto de mortalidad durante el estudio que tener antecedentes de diabetes o accidente cerebrovascular, según los investigadores.

Pero el estudio solamente encontró una asociación entre el desempleo y un riesgo más alto de muerte prematura, no una relación de causalidad. Aun así, probablemente haya una serie de razones por las que el desempleo se asocia con el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardiaca de fallecer, dijo Roerth.

“La situación laboral es más que solo una medida física, ya que también influye en la calidad de vida, y ha mostrado ser importante para la salud mental y el bienestar”, señaló. “Por lo tanto, desde un punto de vista tanto físico como psicológico, tiene sentido incluir la situación laboral en la evaluación del pronóstico de los pacientes jóvenes con insuficiencia cardiaca”.

Conseguir que estos pacientes vuelvan a trabajar podría ser beneficioso, añadió.

Los resultados del estudio se presentaron el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Cardiología en París. Los estudios presentados en reuniones médicas por lo general se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada médica por profesionales.

FUENTE: European Society of Cardiology, news release, April 30, 2017