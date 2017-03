Por Hugo Laveen

El ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, planea insistir en que el juez que ha juzgado el caso de perfil racial en su contra, sea descalificado.

`Un abogado de Arapaio dijo el viernes, según documentos de la corte, que su cliente tiene la intención de continuar su petición de recurso contra el juez de distrito Snow Murray, quien encontró en 2013, que los oficiales del sheriff habían cometido perfil racial contra latinos y recomendó el año pasado que Arpaio fuera juzgado por delito penal, por desacatar las ordenes de la corte de detener sus redadas de inmigración.

El caso de desacato se cree que contribuyó a la aplastante derrota de Arpaio en la elección de noviembre contra Paul Penzone después de 24 años en el cargo.

Arpaio hizo la solicitud de recusación al día siguiente de que fuera oficialmente acusado de delito menor de desacato.

Sus abogados argumentan que el juez tuvo conversaciones privadas impropias con un funcionario contratado para vigilar la oficina del sheriff en nombre del tribunal, diciendo que los encuentros incluyeron discusiones sobre si la oficina del sheriff había cometido desacato al tribunal. Dijeron que las reglas de ética para los jueces federales prohíben esas conversaciones.

Es la segunda vez que Arpaio ha intentado que Snow sea descalificado del caso.

El juez rechazó el primer intento en julio de 2015 cuando el sheriff alegó que las preguntas del juez sobre las investigaciones secretas llevadas a cabo por Arpaio crearon una apariencia de sesgo judicial.

Anteriormente, Arpaio consiguió que otro juez federal se retirara del caso después de que sus abogados cuestionaran su imparcialidad.

A principios de este mes, la jueza de distrito Susan Bolton rechazó los argumentos de que era necesario un juicio por jurado para evitar la aparición de prejuicios de parte de Snow. Bolton decidirá el caso de delito menor.

Arpaio ha reconocido la prolongación de sus patrullas de inmigración después de que Snow emitió la orden, pero insistió en que su desafío no era intencional.

Se ha declarado no culpable de la acusación. Si es condenado, Arpaio, de 84 años, podría enfrentar hasta seis meses de cárcel.