Por Hugo Laveen

Kingman, AZ. La policía dijo que dos policías de Kingman dispararon a un sospechoso de robo la noche del domingo, después de que el sospechoso les disparara.

`Según un comunicado de prensa, los agentes estaban respondiendo a un robo a mano armada cerca de la Ruta 66 y Horizon Boulevard (al norte de la carretera interestatal 40 / US 93) en Kingman alrededor de las 10 de la noche.

Cuando los agentes llegaron a la escena, uno de los sospechosos de robo comenzó a dispararles; los oficiales respondieron el fuego.

Uno de los sospechosos, que llevaba armadura corporal, recibió una herida de bala en la cara, de acuerdo con el Departamento de Policía de Kingman. Fue detenido y trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento.

La policía dice que no se ha localizado a un segundo sospechoso del robo, que no participó en el tiroteo.

La policía de Kingman PD ha publicado una descripción de esa persona.

Ninguno de los oficiales involucrados resultó herido; ambos han sido colocados en licencia administrativa pagada por el Departamento de Policía de Kingman en espera del resultado de la investigación, que es un procedimiento estándar cada vez que un oficial dispara su arma de servicio.

La investigación está en curso.