Por Hugo Laveen

Una cámara de cuna registró el momento en que un intruso dentro de la casa, entró en un dormitorio y se expuso a una madre y su hijo pequeño que dormían cerca.

La policía dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada del lunes en una casa en Layton, Utah.

El esposo de la mujer dijo que descubrió el aterrador metraje cuando revisó el monitor de video recién instalado. Le dijo a KSTU que también notó algunas banderas rojas horas después del supuesto asalto.

“Nuestra puerta corredera a nuestra habitación estaba a medio camino”, dijo a la estación, que no reveló la identidad de la pareja. “Ciertas cosas en mi mente desencadenaron banderas rojas”.

Aunque algunos artículos estaban fuera de lugar, la pareja dijo que no robaron nada de su casa. La mujer y el niño resultaron ilesos, pero el sospechoso fue visto exponiéndose con un iPhone en la mano.

“¿Qué pasaría si me estuviera tomando fotos?”, Dijo la mujer. “Siento que me han quitado eso. La privacidad de mi cuerpo debería ser solo mía”.

La pareja no está segura de cómo entró el hombre porque no había señales de entrada forzada, y todas las puertas estaban cerradas. El único escenario que tiene sentido es que el sospechoso conocía su código de garaje, lo que significa que los estaba mirando o conociéndo personalmente.

“Eso es lo que nos preocupa, que potencialmente podría ser alguien que conocemos, y esto ha estado sucediendo debajo de nuestras narices”, dijo el esposo.

Su esposa agregó: “Casi parece que alguien me ha quitado mi virtud, de alguna manera sin mi consentimiento”.

La pareja espera que alguien reconozca al hombre en el video, ya sea a través de sus gestos o su ropa ya que su cara no se muestra en el video.

Si alguien no lo reconoce, la pareja espera que él se entregue para que puedan tener la oportunidad de perdonar. “Las cosas se pueden corregir, pero al menos tienes que intentarlo”, dijo la mujer.