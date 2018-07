Por Hugo Laveen

Las inundaciones repentinas en el Gran Cañón causadas por las fuertes lluvias monzónicas provocaron evacuaciones en el Campamento Havasupai y las áreas circundantes el miércoles por la noche.

Según el Consejo Tribal de Havasupai, el cañón permanecerá cerrado a los visitantes durante 7-10 días.

Funcionarios de la Tribu dijeron que hubo dos oleadas de inundaciones y alrededor de 7 pies de agua de inundación golpearon a Supai justo antes del anochecer del miércoles por la noche.

Todos los campamentos fueron evacuados y se abrieron edificios cercanos, como el edificio de la comunidad y la escuela, para que la gente duerma y la tribu proporcionó alimentos y suministros a los evacuados.

La segunda oleada de inundaciones golpeó el área a alrededor de las 3:30 a.m., dijo la Tribu.

La inundación no golpeó la cercana aldea de Supai y la aldea no ha sido evacuada.

Brian Volk, una persona en el área, publicó lo siguiente en Facebook:

El área de Havasupai (Village, falls, hiking trail) experimentó graves inundaciones repentinas. Todos en el campamento han sido evacuados y atendidos (alojados, vestidos y alimentados) por la Tribu. La tribu llevará a todos a helicópteros lo antes posible. Si estás leyendo esto y estás en el cañón, NO APRESURES los helicópteros. Aplicación de la ley, búsqueda y rescate y otras partes están en el sitio para garantizar que todos salgan del cañón de forma segura. A partir de ahora, el camino a Hilltop está cerrado. No se permitirán visitantes hasta nuevo aviso. Regístrese en esta página para actualizarse. POR FAVOR NO llame al pueblo !!!! Esto es crucial. Debido a su lejanía, la aldea tiene un servicio telefónico limitado y se cuelga fácilmente. Necesita permanecer abierto para servicios de emergencia. Regístrese aquí, o mándeme un mensaje personalmente. Mi esposa ha llegado a la carretera esta noche y estará allí por la mañana para evaluar los daños. Estamos en contacto con la Tribu, la corte, los servicios de emergencia y BIA. Ten paciencia, respeto y cariño humano. Prometo hacer lo mejor que pueda para mantenerlo actualizado.

La temporada del monzón también ha provocado inundaciones en áreas cercanas, incluido el Parque Nacional Zion en el sur de Utah. El Servicio de Parques Nacionales dijo que el Zion-Mt. Carmel Highway desde Canyon Junction hasta la entrada este del parque se cierra de forma indefinida debido a inundaciones y caídas de rocas.

El parque nacional cerca de St. George, al norte de la frontera con Arizona, reportó 3 pulgadas de lluvia en un corto período de tiempo la noche del miércoles, dijeron las autoridades.

Los turistas y los campistas serán evacuados de Havasupai en helicóptero a las Cavernas del Gran Cañón.Indian Route 18 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

The Tribe aconseja a los turistas con reservaciones confirmadas para las próximas semanas que contacten a su asesor de viajes para obtener más información. Se le pide al público que no llame a la Oficina de Turismo Tribal ya que las líneas se están utilizando para servicios de emergencia.

No hay informes de personas heridas o desaparecidas debido a las inundaciones en cualquiera de los parques nacionales.