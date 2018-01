Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. La directora financiera del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está en licencia administrativa, a la espera del resultado de una investigación sobre un presunto conflicto de intereses. Es el último de una serie de controversias en torno al distrito.

El distrito confirma que Laura Smith está de permiso, pero no dio detalles sobre por qué. En una carta de la superintendente, Dra. Denise Birdwell, el supuesto conflicto data de mayo de 2017.

Hasta ahora, la oficina del fiscal general solo nos ha confirmado que tienen dos investigaciones abiertos que involucran al SUSD y el proceso de adquisición.

Hablamos con Rose Smith, una empleada jubilada del distrito que quería silenciar algunos rumores que había estado escuchando. Ella dijo que solicitó cientos de documentos a disposición del público y llevó lo que encontró a la oficina del fiscal general.

“Vine a través del SUSD, mis nietos asisten a las escuelas del SUSD ahora”, dijo Rose Smith. Ella ahora se llama a sí misma una ciudadana preocupada.

“Creemos que hay un conflicto de intereses aquí”, dijo Rose Smith. “Tenemos el CFO, cuya compañía se está beneficiando directamente de nuestros fondos de bonos, nuestros fondos públicos”.

Laura Smith no es solo la directora financiera del SUSD; según la Comisión de Corporaciones de Arizona, también es presidenta de The Profesional Group Public Consulting, Inc. o PGPC.

En las solicitudes de registros de Rose Smith, ella dijo que encontró documentos que detallaban ofertas potenciales de decenas de miles de dólares entre el distrito y PGPC. “Nos están cobrando $ 130 por hora”, dijo Rose Smith.

Ella dijo que compartió esto con un pequeño grupo de residentes de Scottsdale que luego trajeron esto a la junta escolar el verano pasado y luego fue directamente a la oficina del fiscal general.

“Laura Smith necesita elegir un sombrero, ya sea que sea nuestra directora de finanzas o nuestra vendedora, pero no puede ser ambas”, dijo Rose Smith.