Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Hay un nuevo incidente de uso de la fuerza que involucra al Departamento de Policía de Mesa y también involucra a un niño de 15 años.

La policía dijo que dos oficiales están ahora en licencia administrativa mientras investigan el uso de la fuerza.

Sucedió el 17 de mayo. La policía dijo que los oficiales estaban investigando un robo a mano armada y encontraron al adolescente sospechoso y una niña.

El video de la cámara del cuerpo de un oficial lo muestra corriendo hacia el niño y una niña de 16 años que yacía en el piso con las manos extendidas. Los oficiales pueden ser escuchados gritando con sus armas de fuego.

Pusieron esposas a los adolescentes y se escuchó al niño insultar a los agentes de policía. Luego grita como si estuviera sufriendo.

Los policías están buscando el arma con la que dijeron que lo vieron en una tienda cercana. Dijo que no tenía un arma. “¡Solo estoy tratando de llegar a casa!” dijo el adolescente. Sin embargo, la policía no se inmuta y busca el arma pero no encuentra nada.

“¿Has terminado de hablar?” grita uno de los oficiales.

El adolescente grita como si estuviera sufriendo. “¿Dónde está el arma?” dijo uno de los oficiales.

“¡Sin arma!” responde el adolescente, aparentemente dolorido. “Oficial, lo siento! Llama a mis padres! No tengo arma”, dijo.

La policía le dice que se siente y deje de moverse. “Lo siento, no voy a tratar de armarme para luchar con ustedes”, dijo el chico.

En el informe policial, los agentes dijeron que los adolescentes fueron detenidos sin incidentes.

La policía comenzó todo cuando el chico hizo una carrera de cerveza en Circle K en Country Club Drive y McLellan Road, que está al sur de McKellips.

Luego regresó a la misma tienda de conveniencia con la chica y entabló una pelea verbal con un hombre que conocía y comenzó a agitar una escopeta de cañón recortado o un rifle a los clientes en la tienda, dijo la policía. Ese hombre entró en la tienda mientras los dos adolescentes se dirigieron a su automóvil, donde la niña saltó al lado del conductor y el niño rompió el parabrisas con la pistola, de acuerdo con el papeleo de la policía.

El dueño del auto salió de la tienda y les dijo que salieran de su auto. Los dos adolescentes huyeron al noroeste de la tienda, dijo la policía.

Los oficiales dijeron que vieron a la pareja en un complejo de apartamentos en Date Drive y los dos inicialmente huyeron de la policía. Otros oficiales llegaron y los dos adolescentes fueron detenidos a punta de pistola.

La policía dijo que encontraron una mochila que pertenecía a la pareja donde fueron inicialmente vistos y adentro había una escopeta recortada o un rifle.

El niño y la niña fueron arrestados y acusados de múltiples cargos que incluyen robo a mano armada, robo con agravantes, asalto con agravantes con un arma mortal, robo de medios de transporte, un menor que posee armas de fuego ilegalmente y daños criminales.

Luego de que la policía revisara el metraje de la cámara que llevaba en el cuerpo, dos oficiales fueron despedidos, dijo el departamento.

Este nuevo incidente ocurre días después de que un hombre afirma que fue víctima de la brutalidad policial en un complejo de apartamentos de Mesa. La vigilancia y el video de cámara corporal muestran al hombre siendo golpeado y pateado por agentes de policía mientras lo detienen.