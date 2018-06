Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.¬ Un video de vigilancia, publicado el martes, muestra que los oficiales de la policía de Mesa propinan golpes violentos a un hombre en un complejo de apartamentos, sin que al parecer sea justificado.

Poco antes de la medianoche del 23 de mayo, se ve a un hombre al lado de un ascensor y se le acercan varios oficiales. Después de un breve intercambio de palabras, los oficiales son vistos en video atacando al hombre, golpeándolo repetidamente mientras está en el piso.

El incidente, que ocurrió en un complejo de apartamentos cerca de Main Street y Horne, ha llevado al jefe de policía de Mesa, Ramón Batista, a colocar a tres oficiales y un sargento en permiso administrativo mientras los investigadores internos analizan el asunto.

“Es decepcionante porque esta no es la forma en que veo a las personas con las que trabajo y la comunidad a la que servimos”, dijo Batista.

Batista dijo que el hombre que recibió un puñetazo, identificado como Robert Johnson, de 33 años, estaba allí con un amigo, y que el amigo de Johnson presuntamente intentaba ingresar al departamento de su ex novia, lo que la llevó a llamar al 911.

Un oficial se acercó a Johnson en el video y lo palmeó para asegurarse de que no estaba armado. Cuando llegaron otros oficiales, después de la palmada, le ordenaron a Johnson que se sentara pero él se negó, y fue entonces cuando le dieron puñetazos repetidas veces.

Johnson fue citado por conducta desordenada e impedimento, dijo la policía.

Benjamin Taylor, un abogado que representa a Johnson, dio a conocer la siguiente declaración el martes por la noche:

El 23 de mayo de 2018, Robert Johnson fue golpeado por múltiples oficiales de la policía de Mesa mientras otros lo observaban. El Sr. Johnson fue cooperativo y siguió las instrucciones de la policía. El Sr. Johnson estaba sentado pacíficamente contra una pared cuando comenzó el asalto. No se resistió. La mala conducta de estos oficiales habría pasado desapercibida si no hubiera sido capturada por videos de vigilancia en el complejo de apartamentos donde ocurrió el asalto.

Esperamos y oramos para que el Departamento de Policía de Mesa acepte la responsabilidad por la mala conducta de estos oficiales. Mesa debe tomar medidas concretas para garantizar que los oficiales culpables sean disciplinados, entrenados o despedidos. El Departamento de Policía de Mesa debe desarrollar una cultura de aplicación de la ley que cumpla con las normas comunitarias y constitucionales, y se asegure de que la policía y los ciudadanos regresen a casa de manera segura después de las interacciones policiales.

Planeamos realizar una conferencia de prensa el jueves 7 de junio de 2018 para analizar este incidente y la cultura de la violencia en el Departamento de Policía de Mesa.

La Asociación de Policía de Mesa también emitió un comunicado el martes, criticando la decisión del jefe de policía de la Mesa de publicar el video de vigilancia.

La Asociación de Policías de Mesa considera que es totalmente inapropiado publicar una porción del video sin audio que no incluya el contexto completo del encuentro. Además, no entendemos por qué se lanza el video cuando no se ha completado una investigación interna. Es importante entender que cualquier uso de la fuerza, cuando se ve, es difícil de ver y nunca se ve “bien”.

La policía de Mesa dijo que planean lanzar videos adicionales relacionados con este incidente a fines de esta semana.