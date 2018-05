Nacional

El famoso chef Mario Batali está en el centro de una investigación policial sobre acusaciones de mala conducta sexual.

Anderson Cooper, que informaba sobre “60 Minutes” en CBS, habló con antiguos empleados que trabajaban en restaurantes con los que estaba asociado Batali. Múltiples mujeres describieron su supuesto comportamiento inapropiado.

El vocero del NYPD, Phil Walzak, confirmó que el departamento “está investigando las alegaciones planteadas en el informe de ’60 Minutos'”.

Una de las mujeres que acusó a Batali de conducta sexual inapropiada y dijo que los investigadores la interrogaron en febrero, lo que indica que se ha llevado a cabo una investigación durante meses.

En la entrevista de “60 Minutos”, una ex empleada alegó que Batali agarró sus pechos. La misma mujer le dijo a “60 Minutos” que vio a Batali tocar inapropiadamente a una mujer que parecía estar inconsciente o semiconsciente. Ella dijo que ella y otros empleados lo detuvieron.

Otra ex empleada habló de forma anónima acerca de una noche que pasó con Batali cuando cree que podría haber sido drogada y le dijo a Cooper, “algo me pasó muy mal”.

La mujer dijo que se despertó con heridas, pero que no creía haber sido violada. Ella dijo que fue a las autoridades pero se negó a presentar un informe.

Batali emitió una declaración a “60 Minutos” con respecto a las acusaciones de esa mujer diciendo: “De vehemente niego la acusación de que agredí sexualmente a esta mujer”.

Se negó a ser entrevistado por “60 Minutos”, pero dijo en una declaración que “mi comportamiento pasado ha sido profundamente inapropiado y estoy sinceramente arrepentido por mis acciones”.

Las acusaciones contra Batali surgieron por primera vez en diciembre de 2017, después de que el sitio web de noticias del restaurante Eater informara sobre las cuentas de cuatro mujeres que afirmaron que Batali “las tocó inapropiadamente en un patrón de comportamiento que parece abarcar al menos dos décadas”.

Ese informe provocó una declaración de Batali donde dijo que asumió toda la responsabilidad y “lamenta profundamente cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado a mis compañeros, empleados, clientes, amigos y familiares”.

“Me disculpo con las personas a las que he maltratado y herido”, dijo Batali en el comunicado. “Ese comportamiento fue incorrecto y no hay excusas”.

El grupo Batali and Bastianich Hospitality confirmó en diciembre que Batali se había alejado de las operaciones de la compañía. No está claro si todavía es copropietario del grupo de restaurantes.

Batali también se separó de su actuación co-organizadora de “The Chew” en diciembre, confirmó un vocero de ABC.

Y Food Network, que emitió el programa de Batali “Molto Mario” de 1996 a 2004, dijo en diciembre que estaba archivando planes para traer de vuelta el programa.

Desde que surgieron estas acusaciones, el otrora muy público chef desapareció de la vista del público, incluso borró sus cuentas de Instagram y Twitter.