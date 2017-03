Por Hugo Laveen

Una mujer de 40 años de edad fue encontrada ya sin vida en una casa del oeste de Phoenix el domingo por la noche.

Una llamada al número de emergencia pidió la presencia de la policía de Phoenix en una casa, cerca de la 75th Avenida y Crittenden, cerca del Oso Park, en el barrio de Maryvale, aproximadamente a las 9:30 PM.

La mujer fallecida estaba en el piso dentro de la casa.

A este momento son pocos los detalles que han sido dados a conocer por los investigadores, quienes añadieron que otra persona adulta y dos niños se encontraban dentro de la casa.

La policía considera que esta muerte es un homicidio y está interrogando a familiares y vecinos.

“La policía de Phoenix respondió a un apuñalamiento en una casa cerca de la 75th Avenue y Crittendon Lane”, dijo el sargento Vince Lewis en un correo electrónico. “Los agentes llegaron y localizaron a una víctima femenina, que fue declarada fallecida, no hay información sobre algún sospechoso para dar a conocer, ya que la investigación está en curso”.

Una de las unidades de mando móviles del Departamento de Policía de Phoenix está en la escena.

La policía no ha arrestado a nadie y no ha divulgado información de ningún sospechoso.

No han dicho más detalles sobre cómo murió la mujer.

El área está cerrada para la investigación.