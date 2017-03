Por Hugo Laveen

Concan, Texas.– Funcionarios federales iniciaron el jueves una investigación sobre una colisión frontal entre una camioneta y el pequeño autobús de una iglesia en el suroeste de Texas, que mató a 13 adultos mayores que regresaban de un retiro de la iglesia.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas se negó a especular sobre la causa del choque ocurrido la tarde del miércoles en el exterior del Parque Estatal Garner, a unos 120 kilómetros al oeste de San Antonio, aunque un portavoz dijo que el conductor del camión parecía haber cruzado la línea central.

Los frentes de ambos vehículos resultaron gravemente dañados en la colisión y el autobús fue apoyado en una barandilla, con el vidrio y los escombros esparcidos alrededor.

Doce pasajeros de autobús y el conductor Murray William Barrett, de 67 años, murieron en la escena, dijo el teniente de la DPS Johnny Hernández. Otro pasajero de autobús murió en un hospital de San Antonio. El conductor de la camioneta, Jack Dillon Young, de 20 años, de Leakey, Texas, estaba en condición estable y el superviviente solitario del autobús permaneció hospitalizado en condiciones críticas el miércoles, dijo DPS.

“Estos son individuos con quienes nos sentamos al lado y cenamos y reíamos y llorábamos y adorábamos”, dijo a periodistas Brad McLean, pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de New Braunfels, Texas. “Eran parte de nuestra familia de la iglesia.”

Diez de las personas muertas en el naufragio eran de New Braunfels, según DPS, y tenían entre 61 y 87 años de edad. Fueron parte de un grupo más grande de 65 personas que asistieron al retiro.

Las autoridades dijeron que los vehículos chocaron hacia las 12:25 pm en la US 83 cerca de la ciudad de Concan. En una sesión informativa cerca del sitio del accidente el miércoles por la noche, el Sargento de la DPS. Orlando Moreno dijo que el naufragio ocurrió a lo largo de una curva en la carretera donde el límite de velocidad es de 65 mph. “Por razones desconocidas, el camión se desvió hacia el carril hacia el sur y golpeó el autobús de frente”, dijo Moreno.

Hernández fue más circunspecto el jueves temprano, diciendo sólo que la colisión sigue bajo investigación.

La investigación del National Transportation Safety Board está en marcha, dijo el portavoz del NTSB, Terry Williams.

El sargento del DPS Conrad Hein dijo que el pequeño autobús era Turtle de 2004, aunque no conocía el modelo específico. El sitio web de Turtle Top ofrece autobuses con capacidad de entre 17 y 51 pasajeros, que consideran “una gran alternativa a la furgoneta estándar de 15 pasajeros”. Las preocupaciones por la seguridad han rodeado durante mucho tiempo a las furgonetas de 15 pasajeros, que son utilizadas con frecuencia por iglesias y otros grupos, con defensores que dicen que pueden ser difíciles de controlar en una emergencia.

La iglesia de San Antonio dijo en su sitio web que los miembros regresaban de un retiro de tres días en el campamento Bautista de Alto Frio en Leakey, a unos 15 kilómetros del lugar del accidente. Los funcionarios de la iglesia estaban “ministrando a miembros de la familia para ayudarlos a lidiar con esta tragedia” y los consejeros estarán disponibles el jueves en la iglesia, según el comunicado.

El gobernador de Texas Greg Abbott y su esposa, Cecilia, ofrecieron sus condolencias. “Estamos tristes por la pérdida de la vida y nuestros corazones salen a todos los afectados”, dijo su declaración. “Agradecemos a los primeros que trabajan en la escena tras esta tragedia inimaginable, y pedimos que todos los tejanos se unan a nosotros para ofrecer sus pensamientos y oraciones”.

La colisión del miércoles fue una de las más mortíferas en Texas en la memoria reciente. Ocho personas fueron asesinadas en mayo cuando un autobús de la carta dirigió a un casino rodó sobre el norte de Laredo. En 2015, ocho presos y dos agentes penitenciarios fueron asesinados cuando su autobús de la prisión salió de una autopista cerca de Odessa, viajó por un terraplén y fue golpeado por un tren de mercancías que pasaba.

Diecisiete personas murieron en 2008 cuando un autobús chárter se estrelló en el norte de Texas cerca de la frontera con Oklahoma y 23 residentes de hogares de ancianos fueron evacuados del área de Houston cuando el huracán Rita se acercó en 2005.