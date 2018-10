Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.- Las autoridades de Tucson están investigando una serie de supuestos intentos de incendio intencional en varios negocios el martes, 30 de octubre.

El Departamento de Policía de Tucson confirmó que el sospechoso o los sospechosos intentaron llegar a cuatro ubicaciones en Speedway Boulevard o cerca de la 1 de la madrugada.

El Sargento Pete Dugan, un portavoz de TPD, dijo que los investigadores creen que los cuatro negocios fueron atacados.

Los cuatro lugares son: una estación de reclutamiento de la marina en 2302 E. Speedway, un sitio de construcción para un nuevo Starbucks en 203 E. Speedway, un banco de Chase en 4711 E. Speedway y un banco de Wells Fargo en 555 N. Wilmot.

Dugan dijo que el sospechoso o los sospechosos arrojaron dispositivos incendiarios al negocio en un intento de iniciar el incendio. Dijo que los dispositivos no son bombas, sino más bien un cóctel Molotov en el sentido de que están destinados a iniciar un incendio, no a explotar.

En los cuatro casos, los dispositivos encendieron llamas pero no se extendieron por los edificios y nadie resultó herido.

Los investigadores de incendios de TPD y el Departamento de Bomberos de Tucson se encuentran en las cuatro escenas y se ha llamado al FBI para ayudar.

Cualquier persona con información se le pide al 88-CRIME o al 1-800-35-ARSON.

Dugan dijo que la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios Provisionales ofrece una recompensa de $10,000 a cualquier persona que proporcione información que conduzca a un arresto y una condena por incendio.