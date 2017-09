Por Hugo Laveen

Testigos reportaron haber escuchado una explosión durante un incendio en Scottsdale el martes por la mañana, según el capitán Dave Folio.

Alrededor de las 4:30 am, los bomberos recibieron una llamada para el incendio cerca de la calle 78 y la calle Moreland.

Folio dijo que hubo varios informes de testigos que escucharon una explosión durante el incendio y una de las paredes de la casa fue volada hacia afuera, no hacia dentro, coincidiendo con los informes.

Cuando los equipos de bomberos llegaron a la escena, encontraron una estructura completamente ocupada con mucho fuego en el frente.

Las tripulaciones fueron capaces de hacer la entrada a través de la parte trasera y se hizo un primer recuento para todos los ocupantes.

Inmediatamente empezaron a preocuparse por la exposición a las casas cercanas de este incendio de primera alarma, pero afortunadamente, fueron capaces de controlar el fuego antes de que se extendiera.

Folio dijo que una mujer, que salió con seguridad, será desplazada del incendio y no se han reportado heridos.

El personal de bomberos estará allí por un tiempo asegurándose de que todos los puntos calientes estén libres de fuego.

Los investigadores de incendios están en la escena tratando de determinar la causa del incendio y lo que pudo haber causado la explosión reportada.

Folio dijo que no hay línea de gas en el hogar y no había tanques de oxígeno u otras fuentes que podrían haber causado la explosión.