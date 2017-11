Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.— La policía de Tucsón está en la escena de un homicidio en la parte central de la ciudad.

Los oficiales respondieron a la llamada aproximadamente a las 9:15 de la mañana del jueves cerca de North Alvernon y East Third justo al sur de Speedway. Cuando llegaron a la escena, encontraron a una persona que había recibido un disparo. Fue llevada a un hospital local, pero no sobrevivió.

En este momento no hay información sobre los sospechosos, ya que los detectives continúan su investigación. La policía está instando a cualquier persona con información a llamar al 9-1-1 o al 8-8 Crimen.