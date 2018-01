Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. Correos electrónicos recientemente publicados muestran que un superintendente de Valley buscó favores de un arquitecto sin licencia que recibió millones de dólares en proyectos escolares.

Los correos electrónicos plantean nuevas preguntas sobre la relación entre la superintendente del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, Denise Birdwell, y el ex presidente de Hunt & Caraway Architects, Brian Robichaux.

Un investigador contratado por el SUSD reveló el mes pasado que Robichaux era un arquitecto sin licencia que había sido condenado por robo de fondos públicos. El informe encontró que el SUSD fue sobrecargado por Robichaux con cientos de miles de dólares, pero finalmente concluyó que ningún empleado del distrito, incluido el Dr. Birdwell, “recibió nada de valor que afectaría o no su decisión de seleccionar a Hunt & Caraway”.

Sin embargo, el investigador del SUSD no revisó los correos electrónicos intercambiados entre Robichaux y el Dr. Birdwell durante su paso por el Distrito Escolar Unificado de Higley, según la lista de fuentes del informe.

Los correos electrónicos muestran que el Dr. Birdwell le pidió ayuda a Robichaux para encontrar y amueblar un hogar para su uso personal en 2012 y 2013. Robichaux acordó acompañar a Birdwell en una visita domiciliaria en 2012 y la relacionó con un agente hipotecario en marzo de 2013. Birdwell le pidió a Robichaux que contactar a un proveedor de alfombras en su nombre en abril de 2013, y al mes siguiente indicó que el trabajo estaba completo: “Ya huele muy bien”.

En un intercambio de correos electrónicos desde mayo de 2013, Birdwell envió a Robichaux varias páginas de muebles de dormitorio, comedor y oficina y escribió: “¿Puedes ver qué tipo de precios puedes obtener? [sic] Gracias “.

Los correos electrónicos se obtuvieron a través de una solicitud de registros públicos de Jann-Michael Greenburg, un graduado de la facultad de derecho y ex alumno del SUSD que dijo que se interesó en la investigación sobre las prácticas de gasto del SUSD después de leer la cobertura de noticias el año pasado.

“Birdwell usó su puesto para pedir descuentos a proveedores que suministran bienes y servicios a HUSD que no estarían disponibles para el público en general”, dijo Greenburg, que sugirió que podría ser una violación de la ley estatal.

Los documentos también revelan que Birdwell recurrió a Robichaux en busca de miles de dólares en fondos para mover la “Conferencia de Liderazgo de Verano” anual de Higley en el lujoso hotel Ritz-Carlton cerca de Tucson.

De acuerdo con una agenda de la Mesa Directiva del 9 de julio de 2013, la próxima conferencia estaba programada para el 16 de julio en la sala de juntas de la oficina del distrito.

Birdwell envió a Robichaux una consulta el 8 de julio sobre posibles fuentes de financiación para el evento. Días después, Robichaux pagó $ 6,750 al Ritz-Carlton para asegurar una presentación de tres horas para hasta 100 personas que se celebrará el 15 de julio de 2013, según los documentos. “Para mí es muy claro que esta es una relación de quid pro quo”, dijo Greenburg.

En 2012, la firma de Robichaux recibió un contrato para trabajar en dos escuelas intermedias de varios millones de dólares en Higley Unified, que la Asociación de Investigación Tributaria de Arizona llamó “ciertamente las escuelas medias más caras que Arizona haya construido”.

El Dr. Birdwell fue contratado por Scottsdale Unified poco después de dejar Higley. Ocho días después de comenzar su nuevo trabajo de superintendente, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale emitió una orden de compra a la firma de Robichaux que los críticos consideran un “contrato sin licitación”. El distrito otorgó a la empresa un total de cinco proyectos, según un informe de un abogado contratado por el SUSD.

Los intentos de comunicarse con el Dr. Birdwell el lunes no tuvieron éxito. La portavoz del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, Erin Helm, dijo que no pudo hacer ningún comentario porque las oficinas del distrito estaban cerradas por el feriado de Martin Luther King Jr. Helm dijo que haría averiguaciones y proporcionaría más información cuando las oficinas del distrito reabran el martes.

El proceso de adquisición del distrito ha atraído la atención de la Oficina del Fiscal General de Arizona. La portavoz Mia García confirmó el mes pasado que la oficina de la AG tiene dos investigaciones abiertas que involucran al Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y adquisiciones, pero declinó hacer más comentarios.