Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía de Phoenix está investigando después de que tres gatos murieron por aparente envenenamiento con anticongelante.

El incidente ocurrió en el complejo de apartamentos Fountains in the Green, cerca de la calle 16 y Thomas Road.

Se creía que tres gatos estaban envenenados; Los tres tuvieron que ser sacrificados.

Katie Dura, una residente que ayudó a alimentar a los gatos, dice que vio tazones de comida cerca de los contenedores de basura en el momento de las intoxicaciones. Ella cree que el anticongelante se mezcló en esos cuencos. Ese mismo día, ella notó el primer gato enfermo.

“Actuaba como si no pudiera ver. Estaba mirando al vacío y llamando como si estuviera perdida y respirando con dificultad”, explicó Dura.

El Dr. Josh Marion, del Hospital Veterinario Alta Vista, dice que los gatos beben anticongelante con facilidad. “Es una de las cosas que se usa con bastante frecuencia para envenenar animales”, dijo Marion.

La Dra. Marion dice que los síntomas pueden incluir escalonamiento, somnolencia y pérdida del apetito.

Y si sospecha una intoxicación por anticongelante, la Dra. Marion dice que debe recibir el tratamiento de su mascota en las primeras tres horas. Después de eso, las posibilidades de supervivencia de su mascota disminuyen drásticamente.

Después de que la primera gata, Annie, fuera abatida, Dura recordó lo triste que se veía su hermano. “La noche después de que la bajamos, él simplemente se sentó y me estuvo maullando, ‘¿Qué has hecho?'”, Dijo Dura.

En este momento, espera que quien haya hecho esto no intente eliminar al resto de la colonia.

“Los gatos no son parásitos. Esos gatos eran familia. Se cuidaron mutuamente. Se cuidaron mutuamente mejor de lo que lo hacen muchas familias humanas”, dijo Dura.