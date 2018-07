Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. El Departamento de Policía de Tempe está investigando activamente un tiroteo doble en una casa de Tempe que dejó a una pareja hospitalizada el martes por la noche.

Según la policía, la pareja recibió un disparo en una casa cerca de Apache Boulevard y McClintock Drive.

La policía dijo que el tiroteo parece estar relacionado con las drogas.

Tanto el hombre como la mujer fueron transportados a un hospital local. La mujer estaba en cirugía con lesiones que amenazan la vida y el hombre sufrió lesiones que no ponen en peligro la vida.

La policía dijo que no está cooperando con su investigación.

Los oficiales están buscando detalles sobre el sospechoso con los testigos y no tienen una descripción en este momento.

El tiroteo sigue bajo investigación.